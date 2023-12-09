Як у 2024 році відбуватиметься сертифікація учителів
Джерело:Міносвіти України
Міносвіти визначило категорії педагогів, які можуть пройти сертифікацію у 2024 році. Також назвало граничну кількість учасників.
Зазначимо, 2019 року в Україні запровадили процедуру сертифікації вчителів початкових класів. А 2023 року – учителів математики та української мови і літератури, які викладають на першому (адаптаційному) рівні базової освіти.
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Хто з вчителів може пройти сертифікацію у 2024 році
Тепер сертифікацію матиме змогу пройти ще одна категорія педагогів.
Так, з наступного року МОН поширює зовнішнє оцінювання професійних компетентностей на вчителів, які викладають такі предмети й курси:
- всесвітньої історії;
- вступу до історії України та громадянської освіти;
- громадянської освіти;
- історії України;
- основ правознавства.
У першому тестуванні братимуть участь 500 учителів.
Також сертифікацію організують для педагогів початкових класів (не більш ніж для 1500 осіб) і вчителів математики та української мови і літератури (не більш ніж 1000 осіб кожної категорії).
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Коли треба реєструватися
Реєстрація для участі в сертифікації відбудеться з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи:
- з 15 до 25 січня – у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;
- з 26 до 30 січня – у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.
Про особливості реєстрації можна дізнатися на сайті УЦОЯО.
Учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом строку дії сертифіката – трьох років,
– кажуть у МОН.
І додають: сертифікат, отриманий останнім, почне діяти тільки з моменту, коли закінчиться дія попереднього.