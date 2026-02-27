З цього предмета вчителі продемонстрували найгірший результат на сертифікації

7 лютого в Україні відбулося незалежне тестування педагогів. Пороговий бал подолали понад 2 тисячі освітян.

Результати сертифікації вже розмістили в кабінетах учасників тестування. Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Дивіться також "Несистемна проблема": у МОН зробили заяву про закриття шкіл і безробіття вчителів

Які результати сертифікації?

Пороговий бал подолали 2226 педагогів або 65% педагогів – із 3423 зареєстрованих.

З них: учителів початкових класів – 1098, української мови і літератури – 419, математики – 261, історії та громадянських дисциплін – 225, іноземної (англійської) мови – 223.

За даними інфографіки на сайті УЦОЯО, найкраще пройшли цей етап вчителі української мови та літератури – 83%.

З математики близько половини освітян подолали потрібний поріг: 54% успішно склали іспит.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

76% педагогів початкових класів і 76% вчителів історії також успішно здолали перший етап сертифікації.

Найгірше склали іспит вчителі англійської мови: пройшли тестування лише 48% учасників.



Результати сертифікації / УЦОЯО

Є учасники сертифікації, які за підсумками цього етапу не склали іспит. Вони набрали менше ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів. Їх не допустили до участі в наступному етапі.

Цікаво! Педагоги в Україні вже можуть подавати заявки на участь у пілотуванні державної політики "Гроші ходять за вчителем". Це можна зробити через платформу "Вектор". Учителі спочатку повинні там зареєструватися, інформує Міністерство освіти і науки України.

Український центр оцінювання якості освіти вже передав базу тих учасників, які успішно подолали перший етап сертифікації, до Державної служби якості освіти України. Вона відповідатиме за наступні етапи. Там відбуватиметься самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності й вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

Дивіться також У Львові вчителі зможуть отримувати додаткові 15 тисяч гривень: як на це впливають учні

Що відомо про сертифікацію учителів у 2026 році?