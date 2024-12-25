Сертифікація вчителів у 2025 році: хто може її пройти та як зареєструватись

Сертифікація вчителів є способом підтвердити свій фаховий рівень, вивчити досвід колег, отримати доплату до зарплати. Новий етап сертифікації стартував 23 грудня.

З 23 грудня розпочалася реєстрація педагогів для участі в сертифікації у 2025 році. Хто зможе пройти сертифікацію, пише 24 Канал, посилаючись на інформацію Українського центру оцінювання якості світи.

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Коли відбудеться сертифікація

Реєстрація учасників відбуватиметься з 23 грудня 2024 року до 9 січня 2025 року у два етапи:

основний (23 грудня – 6 січня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (7 – 9 січня) – у межах загальної граничної кількості.

У разі, якщо граничну кількість карток-заяв буде сформовано раніше, реєстрацію припинять достроково.

Головні критерії участі у сертифікації

У сертифікації 2025 року можуть взяти участь наступні вчителі-предметники:

1500 учителів початкових класів;

5 – 11 класів із таких предметів / інтегрованих курсів:

1000 вчителів математики;

1000 вчителів української мови і літератури;

1000 вчителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі "Суспільствознавство";

500 учителів іноземної (англійської) мови – 1 – 11 класи.

Хто може пройти сертифікацію / інфографіка УЦОЯО

Вимоги до роботи вчителів, які реєструються на сертифікацію:

стаж роботи не менш як два роки;

обіймання посади вчителя відповідного предмета / інтегрованого курсу за основним місцем роботи.

Не можуть брати участі в сертифікації:

учителі, які працюють за сумісництвом чи суміщенням;

керівники закладів освіти та їхні заступники.

Алгоритм реєстрації на сертифікацію

створити реєстраційну картку-заяву на спеціальному сервісі; завантажити й зберегти Контрольно-інформаційний лист. Інформація в ньому зорієнтує щодо подальших кроків реєстрації; перевірити дані в реєстраційній картці-заяві; заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві; зробити копії паспортного документа й реєстраційного номера облікової картки платника податків / ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків (за наявності) та завірити їх власноруч; сформувати комплект реєстраційних документів і не пізніше 9 січня 2025 року включно надіслати його на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в Контрольно-інформаційному листі; отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист із реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації. Для цього також можна скористатися сервісом "Перевірка стану реєстрації". Його буде активовано одночасно зі стартом реєстрації.

Варто знати! Сертифікація вчителів започаткована у 2019 році. Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають доплату 20% до заробітної плати. Також успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником та є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.