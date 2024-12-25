Сертифікація вчителів у 2025 році: хто може її пройти та як зареєструватись
Сертифікація вчителів є способом підтвердити свій фаховий рівень, вивчити досвід колег, отримати доплату до зарплати. Новий етап сертифікації стартував 23 грудня.
З 23 грудня розпочалася реєстрація педагогів для участі в сертифікації у 2025 році. Хто зможе пройти сертифікацію, пише 24 Канал, посилаючись на інформацію Українського центру оцінювання якості світи.
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Коли відбудеться сертифікація
Реєстрація учасників відбуватиметься з 23 грудня 2024 року до 9 січня 2025 року у два етапи:
- основний (23 грудня – 6 січня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;
- додатковий (7 – 9 січня) – у межах загальної граничної кількості.
У разі, якщо граничну кількість карток-заяв буде сформовано раніше, реєстрацію припинять достроково.
Головні критерії участі у сертифікації
У сертифікації 2025 року можуть взяти участь наступні вчителі-предметники:
- 1500 учителів початкових класів;
5 – 11 класів із таких предметів / інтегрованих курсів:
- 1000 вчителів математики;
- 1000 вчителів української мови і літератури;
- 1000 вчителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі "Суспільствознавство";
- 500 учителів іноземної (англійської) мови – 1 – 11 класи.
Хто може пройти сертифікацію / інфографіка УЦОЯО
Вимоги до роботи вчителів, які реєструються на сертифікацію:
- стаж роботи не менш як два роки;
- обіймання посади вчителя відповідного предмета / інтегрованого курсу за основним місцем роботи.
Не можуть брати участі в сертифікації:
- учителі, які працюють за сумісництвом чи суміщенням;
- керівники закладів освіти та їхні заступники.
Алгоритм реєстрації на сертифікацію
- створити реєстраційну картку-заяву на спеціальному сервісі;
- завантажити й зберегти Контрольно-інформаційний лист. Інформація в ньому зорієнтує щодо подальших кроків реєстрації;
- перевірити дані в реєстраційній картці-заяві;
- заповнити заяву в реєстраційній картці-заяві;
- зробити копії паспортного документа й реєстраційного номера облікової картки платника податків / ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків (за наявності) та завірити їх власноруч;
- сформувати комплект реєстраційних документів і не пізніше 9 січня 2025 року включно надіслати його на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти, зазначену в Контрольно-інформаційному листі;
- отримати від регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендований лист із реєстраційним повідомленням учасника, де буде зазначено логін і PIN-код для доступу до Кабінету учасника сертифікації. Для цього також можна скористатися сервісом "Перевірка стану реєстрації". Його буде активовано одночасно зі стартом реєстрації.
Варто знати! Сертифікація вчителів започаткована у 2019 році. Педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають доплату 20% до заробітної плати. Також успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником та є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.