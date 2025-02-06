Сертифікація учителів у 2025 році: як готуватися та які завдання будуть

Цього тижня в Україні відбудеться перший етап сертифікації педагогів – незалежного тестування фахових знань та вмінь. До проходження готуються вчителі початкових класів, математики, української мови і літератури, історії та громадянських дисциплін.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Там нагадали, що потрібно пам'ятати під час підготовки до сертифікації.

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Як підготуватися до сертифікації вчителів

Педагогам радять передусім ознайомитися з програмами тестування та загальними характеристиками сертифікаційних робіт.

Зміст тестів незалежного тестування в межах сертифікації визначений відповідними програмами. Орієнтовний розподіл завдань за розділами / підрозділами програм і схеми нарахування балів за виконання тестових завдань затвердили наказами Українського центру оцінювання якості освіти. Тести уклали українською мовою.

Результати тестування визначатимуть на підставі набраної учасником / учасницею сертифікації кількості балів за виконання всіх тестових завдань.

Важливо! Для успішного проходження незалежного тестування та участі в наступному етапі учасник / учасниця сертифікації мають набрати не менш ніж 60 % від максимальної кількості тестових балів.

Які завдання міститимуть тести

Тест для вчителів початкових класів міститиме 85 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (80 завдань) та відкритої форми з короткою відповіддю (5 завдань), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 90.

Тест для вчителів мовно-літературної освітньої галузі також міститиме 85 завдань двох форм: з вибором однієї правильної відповіді (75 завдань) та на встановлення відповідності ("логічні пари") (10 завдань), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 115.

Тест для вчителів математичної освітньої галузі міститиме 70 завдань трьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (57 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (3 завдання) та відкритої форми з короткою відповіддю (10 завдань), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційного тесту, – 86.

Тест для вчителів історії та громадянських дисциплін міститиме 80 завдань чотирьох форм: з вибором однієї правильної відповіді (69 завдань), на встановлення відповідності ("логічні пари") (4 завдання), на встановлення правильної послідовності (4 завдання) та з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (3 завдання), – на виконання яких буде відведено 180 хвилин. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник / учасниця сертифікації, правильно виконавши всі завдання тесту, – 106.

Тому педагогам радять ознайомитися зі зразками відповідних сертифікаційних робіт, розміщеними на сайті УЦОЯО в рубриці "Підготовка". А попрактикуватися у виконанні тестових завдань для кожної категорії учасників можна за допомогою тренажера від Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, де розподіл завдань у тестах за змістом і формою є максимально наближеним до тесту сертифікаційної роботи для педагогічних працівників з урахуванням специфіки комп'ютерного тестування.