Не "щебьонка": як називати цей будівельний матеріал українською

Уявіть собі дорогу чи будівництво без дрібного каміння – важко, правда? А для його назви існує просте слово, яке часто плутають із суржиковим "щебьонка".

Яким словом замінити кальковане слово "щебьонка", розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".

Як сказати українською "щебьонка"?

Водії скаржаться, що разом зі снігом "втекли" і дороги, а тому по всій країні розпочалися ремонтні роботи автошляхів. І на узбіччях чи місцях ремонту, можна побачити купи "щебьонки". Цей матеріал можна зустріти і на будівельних майданчиках. Матеріал бачили, знаємо, а от зі словом халепа – досить часто його вимовляють не правильно.

У побуті можна почути суржикове "щебьонка", "щебльонка", "щебйонка" але усі ці слова – калька з російського "щебёнка". Такі помилки можна побачити навіть на рекламних оголошеннях, у когось викличе посмішку, а хтось і не помітить. Тому пояснимо – як українською.

Літературна норма української мови має власне слово – щебінь. Словники підтверджують саме це слово та дають кілька визначень:

Словник української мови (СУМ) : щебінь – подрібнене каміння, цегла тощо, що використовується для будівельних і дорожніх робіт.

: подрібнене каміння, цегла тощо, що використовується для будівельних і дорожніх робіт. Великий тлумачний словник сучасної української мови : щебінь – розсипчасті нагромадження уламків гірських порід, будівельний матеріал.

: розсипчасті нагромадження уламків гірських порід, будівельний матеріал. Орфографічні словники подають відмінювання: щебінь – щебеню – щебенем – на щебені.

Слово "щебінь" походить від праслов’янського кореня щеб чи щебити ("дрібнити, ламати"). Але в народній мові, а згодом в технічній літературі воно збереглося як назва дрібного каміння, уламків породи. Можна зустріти і варіант – щебінка.

Маємо і цікаве дієслово "щебеніти" – "розсипатися на дрібні частини". А ґрунт зі вмістом дрібного каміння, чи шлях засипаний ним, можна назвати – щебенистим.

Найчастіше, щебінь – це продукт механічного подрібнення природних кам'яних матеріалів з частинками здебільшого гострокутної форми розміром від (3 – 5) – 150 міліметрів. За переважною величиною уламків розрізняють: крупний щебінь (70 – 150 міліметрів), середній (20 – 70 міліметрів) і дрібний (5 – 20 міліметрів). Розрізняють гранітний щебінь, гравійний щебінь, вапняковий щебінь.

Сьогодні щебінь, особливо з кольорового каміння, є декором для доріжок, клумб, садів.

Кольровий щебінь на клумбі / Ідеї декору

А від того з якого матеріалу, якого розміру і форми (округлі чи гострі) фракцій виникають інші назви, які ви могли чути: гравій, рінь, жорства, галька, шутер.

Цікаво! Слово "шутер" походить з німецької мови – Schotter, Schutter, і означає подрібнене каміння.

Тому, український відповідник для російського "щебёнка" – це щебінь. А кальковані варіанти – це лише суржик, який не варто використовувати. Говоріть українською!

