Милозвучні й легко вчаться: найкращі тексти щедрівок для дітей
19 січня українці святкуватимуть Водохреще. А напередодні ввечері, 18 січня, родини знову зберуться разом за столом на Святвечір.
Традиційно ввечері 18 січня у багатьох регіонах України маленькі українці ходять щедрувати. Найкращі тексти щедрівок для малечі читайте на 24 Каналі.
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Найкращі тексти щедрівок для дітей
Щедрівки для малечі 3 – 4 років
Щедрик
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
- Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров'я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім'ї порозуміння!
***
Щедрівки для діток 5 – 8 років
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце підбігала.
– Чи ти, тітко, наварила,
Чи ти, тітко, напекла?
Неси мені до вікна,
І вареник, і пиріг
Неси швидше на поріг!
Як гаряче – давай нам.
Як холодне – нехай вам.
А в нашої неньки
Рученьки біленькі,
Кругом столу ходить,
Варенички робить.
***
Щедрий вечір, добрий вечір
Щедрий вечір, добрий вечір – щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині діточок багато!
Щоб були усі здорові, сповнені рум'янку!
Щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру!
***
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Щедрівки для дітей 9 – 10 років
Щедрий вечір, добрий вечір
Ой сивая, тая зозуленька,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в першому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в другому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – то їх дітки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
***
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала.
Що ти тітко напекла,
Неси нам до вікна,
Чи вареник, чи пиріг
Неси нам за поріг.
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
З грушами пироги,
Здоровенькі були.
Щедрівочка, щедрівочка
Добра з медом горілочка
А без меду не така
Дайте нам п'ятака
А п'ятак не такий, дайте руб золотий.
Ми щедрівки заспівали,
За щедрівки ленти дали.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Ленти в коси заплетем і в таночок підем.
Щедрик, ведрик, дайте вареник
З грушами пироги
Здоровенькі були.
***
Щедрівки для дітей 11 – 12 років
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
Весь народ радіє,
Пісеньки співа.
В тих піснях лунають
Чарівні слова.
На добро, достаток,
Щастя та любов
Шле благословіння
Чудо-дзвін церков!
Панував завжди щоб
В Україні мир,
Землю нашу рідну
Бог благословив!
***
Старий Рік минає
Старий Рік минає,
Новий наступає,
Новий наступає!
Пане Господарю,
Великий Владарю,
Великий Владарю!
Дайте нам з полиці
Із медом пшениці,
Із медом пшениці!
А ще щось такого –
До того смачного,
До того смачного!
Не дайте нам стояти,
Впускайте до хати,
Впускайте до хати!
Новий Рік приходить,
Щастя в дім приносить,
Щастя в дім приносить!