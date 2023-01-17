Милозвучні й легко вчаться: найкращі тексти щедрівок для дітей

19 січня українці святкуватимуть Водохреще. А напередодні ввечері, 18 січня, родини знову зберуться разом за столом на Святвечір.

Традиційно ввечері 18 січня у багатьох регіонах України маленькі українці ходять щедрувати. Найкращі тексти щедрівок для малечі читайте на 24 Каналі.

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Найкращі тексти щедрівок для дітей

Щедрівки для малечі 3 – 4 років

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров'я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї порозуміння!

***

Щедрівки для діток 5 – 8 років

Щедрівочка щедрувала,

Під віконце підбігала.

– Чи ти, тітко, наварила,

Чи ти, тітко, напекла?

Неси мені до вікна,

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Як гаряче – давай нам.

Як холодне – нехай вам.

А в нашої неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Варенички робить.

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір – щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині діточок багато!

Щоб були усі здорові, сповнені рум'янку!

Щоб стелилась ваша доля, наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір, всім добра і миру!

***

До теми "Ми до празніків не готовимося": як українською розповісти про різдвяні традиції

Щедрівки для дітей 9 – 10 років

Щедрий вечір, добрий вечір

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

***

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п'ятака

А п'ятак не такий, дайте руб золотий.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

***

Щедрівки для дітей 11 – 12 років