Це важливо для комфорту і здоров'я: що купити першокласнику в школу
Джерело:Факти
За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік для українських дітей. Тож батьки активно готують їх до школи.
Готують до початку навчання дітей батьки не лише морально, а й купують їм усе необхідне. Зокрема, це завдання є відповідальним для батьків першокласників. Що треба купити першокласнику до школи у 2023 році, читайте далі.
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Що потрібно першокласнику в школу 2023
Зараз, як ніколи, дитина має мати власний комп'ютер чи ноутбук, адже учнів будь-якої миті можуть відправити на дистанційне навчання. Все ж тим школярам, які таки вчитимуться очно, будуть потрібні одяг та канцелярія.
Канцелярія:
- зошити;
- щоденник;
- записник;
- обкладинки для підручників і зошитів;
- пенал;
- ручки;
- олівці;
- гумка, стругачка, коректор;
- приладдя для креслення;
- альбом та інше приладдя для малювання;
- пластилін і дошка для ліплення;
- навчальні посібники;
Потрібні речі
Якщо дитина навчатиметься онлайн, варто придбати для облаштування її навчального простору такі речі:
- підставка для книг, ручок, олівців;
- настільний органайзер для зошитів;
- закладки для книг;
- розклад уроків, який можна повісити на стіну.
Також подбайте, аби в дитини був ноутбук та телефон. Можете купити їй і смартгодинник для дітей, аби вона завжди була на зв'язку.
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Одяг та взуття
Якщо у школі запровадили форму, варто купити її своїй дитині. Дівчинці – жакет, спідницю (штани) і білу блузку. Також варто не забути про взуття та осінній верхній одяг. Для хлопчиків – жакет, штани й білу та дві-три повсякденні сорочки. І, звичайно, треба купити взуття та осінній верхній одяг.
Також батькам варто не забути і про спортивну форму. Це може бути:
- спортивний костюм;
- 1 – 2 футболки;
- кросівки або кеди;
- торбинка для форми.
І найголовніше: купіть своїй дитині в школу зручний рюкзак.