Збираємо першокласника до школи: що обов'язково купити дитині, а що буде зайвим

28 серпня 2023, 18:54
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Джерело:

Вікна

1 вересня стартує новий навчальний рік. Тож батьки продовжують збирати свох учнів у школу.

Особливий виклик отримали батьки першокласників. Що обов'язково треба купити першокласнику до 1 вересня, а яка канцелярія буде зайвою, і як при цьому не потратити усі гроші, розповіли вчителі початкових класів Тетяна Таран та Вікторія Валебна.

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Які речі потрібні першокласнику до школи 

Так, педагоги склали перелік предметів та речей, які треба купити першокласникам.

  • Одяг

Одяг має бути зручний. Найкраще обирати світлий верх, темний низ. Якщо купуєте джинси, то вони мають бути класичними. Також варто придбати вишиванку. Не забудьте і про зручний спортивний одяг: штани і просту однотонну футболку. 

  • Взуття

Не забудьте купити своєму школяреві і змінне взуття для класу, чешки для уроків хореографії та спортивне взуття з гумовою підошвою.

  • Рюкзаки

Рюкзаки можете придбати відразу два: один – звичайний, інший – для спортивної форми.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Шкільна канцелярія

Зі шкільного приладдя своєму першокласникові варто купити таке:

  • зошити в клітинку та косу лінію;
  • обкладинки для зошитів та підручників;
  • прості олівці;
  • ручки кулькові, ручка пиши-стирай;
  • альбом для малювання, де можна легко відривати аркуші;
  • двосторонній кольоровий папір;
  • кольоровий картон;
  • ножиці з заокругленими кінцями;
  • клей-олівець;
  • кольорові олівці та фломастери;
  • лінійка дерев'яна;
  • пластилін;
  • дощечка для ліплення, стеки;
  • фарби акварельні або гуаш;
  • пензлі для малювання;
  • стакан-непроливайка;
  • стругачка;
  • гумка для стирання;
  • маленький пенал;
  • папка-швидкозшивач;
  • магнітна дощечка.

При цьому речі радять педагоги підписати, щоби діти випадково їх не переплутали.

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Що не треба купувати

Тетяна Таран також розповіла, чого не варто купувати першокласникові. Це:

  • спеціальна спортивна форма;
  • наплічники, які вже без наповнення важать до кілограма і більше;
  • іграшки;
  • лего, якщо вчителі про них не кажуть;
  • папки для зошитів;
  • підставки під книжки;
  • великі пенали;
  • великі набори фарб, пластиліну, кольорових олівців;
  • дорогий кольоровий папір.
Автор: Марія Волошин