Збираємо першокласника до школи: що обов'язково купити дитині, а що буде зайвим
Джерело:Вікна
1 вересня стартує новий навчальний рік. Тож батьки продовжують збирати свох учнів у школу.
Особливий виклик отримали батьки першокласників. Що обов'язково треба купити першокласнику до 1 вересня, а яка канцелярія буде зайвою, і як при цьому не потратити усі гроші, розповіли вчителі початкових класів Тетяна Таран та Вікторія Валебна.
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Які речі потрібні першокласнику до школи
Так, педагоги склали перелік предметів та речей, які треба купити першокласникам.
- Одяг
Одяг має бути зручний. Найкраще обирати світлий верх, темний низ. Якщо купуєте джинси, то вони мають бути класичними. Також варто придбати вишиванку. Не забудьте і про зручний спортивний одяг: штани і просту однотонну футболку.
- Взуття
Не забудьте купити своєму школяреві і змінне взуття для класу, чешки для уроків хореографії та спортивне взуття з гумовою підошвою.
- Рюкзаки
Рюкзаки можете придбати відразу два: один – звичайний, інший – для спортивної форми.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Шкільна канцелярія
Зі шкільного приладдя своєму першокласникові варто купити таке:
- зошити в клітинку та косу лінію;
- обкладинки для зошитів та підручників;
- прості олівці;
- ручки кулькові, ручка пиши-стирай;
- альбом для малювання, де можна легко відривати аркуші;
- двосторонній кольоровий папір;
- кольоровий картон;
- ножиці з заокругленими кінцями;
- клей-олівець;
- кольорові олівці та фломастери;
- лінійка дерев'яна;
- пластилін;
- дощечка для ліплення, стеки;
- фарби акварельні або гуаш;
- пензлі для малювання;
- стакан-непроливайка;
- стругачка;
- гумка для стирання;
- маленький пенал;
- папка-швидкозшивач;
- магнітна дощечка.
При цьому речі радять педагоги підписати, щоби діти випадково їх не переплутали.
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Що не треба купувати
Тетяна Таран також розповіла, чого не варто купувати першокласникові. Це:
- спеціальна спортивна форма;
- наплічники, які вже без наповнення важать до кілограма і більше;
- іграшки;
- лего, якщо вчителі про них не кажуть;
- папки для зошитів;
- підставки під книжки;
- великі пенали;
- великі набори фарб, пластиліну, кольорових олівців;
- дорогий кольоровий папір.