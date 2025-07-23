Ви ледь не щодня ходите до "гамазеї", але не підозрюєте про це
- Слово "магазин" в українській мові запозичене через російську чи польську з французького "magasin" і початково означало "склад" або "комора".
- Інші назви для торгових закладів в Україні включають "крамниця", "лавка", "гамазин", і "шпихлір", кожне з яких має своє культурне значення і історію.
Все частіше слово "магазин" ми заміняємо на супермаркет. Але обидва слова запозичені, й крім них існували й інші назви закладу.
Звідки взялося слово "магазин" та якими ще словами українці називають цей заклад, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Наталки Буг.
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Як ще назвати "магазин"?
Таке уже звичне слово "магазин", яким позначаємо місце де здійснюємо покупки, – від продуктів, одягу, до побутових дрібничок, здійснило до нашої мови тривалу мандрівку.
Слово "магазин" прийшло до української мови чи то через російську мову, чи через польську. А там запозичене з французького magasin – "склад" або "комора". У французьку мову воно потрапило з італійського magazzino, а ще раніше – з арабського makhzan (مخزن), що означає "сховище" або "місце для зберігання".
Тобто первісно магазином називали не торгівельну точку, а – склад. Згодом значення терміна змінилося – з місця зберігання товарів на місце торгівлі, яке ми знаємо сьогодні. Тривала мандрівка і метаморфози, чи не так?
Та зміни слова не припинилися. В українській розмовній мові слово набуло інших метаморфоз, якими активно послуговувалися:
- гамазин,
- гамазей,
- гамазея,
- гамазія.
І спочатку ці слова теж позначали не будівлю для продажу, а велику комору на зерно або комору, де зберігається різне господарське начиння, знаряддя, продукти. Або ж в контексті військових складів чи міських комор, де зберігали припаси, рушниці, запаси тощо. Саме так воно фігурує в літературі:
- Підпалюють гамазини з хлібом (Олекса Стороженко):
- Рушниць, мушкетів, оружжин наклали повні гамазеї (Іван Котляревський);
- На самім кінці Борислава... стояв великий магазин, де складували земний віск. (Іван Франко).
А згодом ці слова стали синонімами до слова "магазин". У сучасній українській мові слово "гамазин" практично вийшло з ужитку, поступившись "магазину" як торгівельному закладу. Проте воно зберігається в історичних текстах, фольклорних згадках, діалектних формах у деяких регіонах.
Що таке гамазея: дивіться відео
Якими ще словами можна обізвати "магазин"?
Замість "магазину" у фольклорі та стародруках фігурує слово "крамниця" – назва торгового закладу. І це слово має цікаву історію.
Слово "крамниця" походить від "крам" – товар, що має німецьке коріння – Kram. У староукраїнській мові "крам" мав значення не лише товару, а й цінності, добра. У "Руській правді" та пізніших збірниках законів згадується "крам" – як товар, що продається, а "крамар" – як продавець.
У документах XVIII – XIX століття, особливо в актах міських магістратів, слово "крамниця" вживалося для позначення торгової точки, часто з уточненням: "крамниця суконна", "крамниця аптечна", "крамниця залізна". Товари з крамниці протиставлялася товарам ярмарку, як дорожчі чи цінніші.
Завів крамницю з тютюном (Іван Нечуй-Левицький)
У народних піснях чи художніх творах старої доби крамниця часто була не просто місцем торгівлі – а символом зв’язку зі світом, де продавали "панські тканини" чи "польські прикраси", а також місцем де обмінювалися новинами.
І ця, інша, назва торгівельного закладу, і досі популярна у деяких регіонах України. Тож кожне з цих слів несе не тільки значення, а й культурний слід.
Крім того, існували й інші назви:
- Лавка – слово з простонародної лексики, може бути запозичене зі староукраїнської або польської (де ławka – і досі "лавка"). Це маленька торгівельна точка. Або ж по-іншому – крамничка.
- Шпихлір – застарілий термін, що означав склад або комору, вживаний у Карпатах і для позначення магазину.
Крамниці, де продають спеціальні вироби, мають теж свої окремі назви: книгарня, де продають літературу, цукерня, де продають солодощі, аптека, де продають ліки.
Тому не варто обмежуватися одним словом, а урізноманітнюйте мовлення. Ба більше, у нас і так в обігу уже є слова супермаркет, маркет, бутік, ларьок, шоп, які теж запозичені, але не так давно.