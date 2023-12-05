Що означає слово "почвара" та які незвичні синоніми має

5 грудня 2023, 11:59
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В українській мові є чимало незвичних слів. Одним із таких є "почвара".

Що означає це слово та які слова варто ним замінити у своїй мові, розповідає Освіта 24

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Що означає слово "почвара"

Це дивне слово має кілька значень. 

  • Так називають потвору або чудовисько.
  • Також так можна найменувати привиддя, примару.
  • А у переносному значенні так кажуть ще й про людину з потворною зовнішністю або поведінкою.
  • Це слово вживають також як лайливе.

До речі, українським словом "почвара" можна замінити відразу два російські слова: "привидение" і "урод".

У почвари у значенні привида є ще такі синоніми як мара, потороча, очмана, примара. У почвари у значені потвори такі – виродок, покруч, дивогляд.

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Які 5 цікавих слів варто запам'ятати

Ми раніше також пропонували вашій увазі 5 красивих українських слів, якими ви можете збагатити своє мовлення. Це такі:

  • бузувір;
  • притичина;
  • перебендя;
  • ринва;
  • легіт.

А що вони означають, читайте за посиланням. 

Автор: Марія Волошин