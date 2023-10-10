Будете здивовані: що означає слово "мисль"

В українській мові є чимало красивих та унікальних слів. Деякі з них українці навіть і не чули.

Також краяни можуть надавати словам іншого значення, ніж вони мають насправді. Одним із таких є "мисль".

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Що означає слово "мисль"

Чимало українців може подумати, що слово "мисль" означає думку. Однак це не так.

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розкрив справжнє значення цього слова.

У давнину "мислю" називати білку,

– розповів він.

І додав, що це слово можна помітити у фразеологізмі "розтікатись мислю по древу". Він означає "детально про щось розповідати, бути багатослівним".

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Як сказати українською "редко, но метко"