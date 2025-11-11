Укр Рус
Освіта Саморозвиток Має ще й цікаві синоніми: що означає слово "звитяга"
11 листопада, 21:58
2

Має ще й цікаві синоніми: що означає слово "звитяга"

Марія Волошин
Основні тези
  • Слово "звитяга" в українській мові означає перемогу в бою або досягнення, успіх, здобуті подоланням труднощів.
  • А які цікаві синоніми підібрати до "звитяги" – читайте у новині. 

В українській мові є чимало красивих та колоритних слів. Значення окремих можуть знати не всі.

Серед таких слів – звитяга. Що воно означає, розповідає 24 Канал. 

Дивіться також Не лівень, мла та похолоданіє: як правильно українською розповісти про осінь 

Що таке "звитяга"?

Якщо заглянути у Словник української мови, можна звідти почерпнути такі пояснення слова "звитяга": 

1. Перемога в бою, у війні (урочисте). 

  • "Я певен був, побачивши те військо [лідійське], … що еллінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя, жадібного звитяги" (Л. Українка). 

2. Досягнення, успіх, здобуті подоланням труднощів у чому-небудь, наполегливою працею, демонструванням свого мистецтва тощо.

  • "Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг" (Літ. Укр., 27.V 1964, 5).

Дивіться також Хелловін чи Геловін: як правильно і незвично назвати свято українською 

Які синоніми підібрати до "звитяги"?

Це слово, за версією словників, можна ще замінити такими синонімами: 

  • геро́йство – виявлення героїзму; хоробрість, мужність;

  • герої́зм – найвище виявлення самовідданості й мужності у виконанні громадського обов'язку;

  • до́блесть (уроч.) – відвага, мужність, геройство;

  • звитя́жність (уроч.) – властивість за знач. звитя́жний;

  • перемога.

Дивіться також Назвали слово 2025 року за версією Collins Dictionary 

Які ще слова варто запам'ятати?

Ми також пояснювати: