11 ноября, 21:58
Имеет еще и интересные синонимы: что означает слово "звитяга"

Мария Волошин
Основні тези
  • Слово "победа" в украинском языке означает победу в бою или достижения, успех, добытые преодолением трудностей.
  • А какие интересные синонимы подобрать к "звитяги" – читайте в новости.

В украинском языке есть немало красивых и колоритных слов. Значение отдельных могут знать не все.

Среди таких слов – звитяга. Что оно означает, рассказывает 24 Канал.

Что такое "звитяга"?

Если заглянуть в Словарь украинского языка, можно оттуда почерпнуть такие объяснения слова "звитяга":

1. Победа в бою, в войне (торжественное).

  • "Я певен був, побачивши те військо [лідійське], … що еллінам, потомленим війною, знесиленим облогою, не встоять проти царя, жадібного звитяги" (Л. Українка). 

2. Достижения, успех, полученные преодолением трудностей в чем-либо, упорным трудом, демонстрированием своего искусства и т. п.

  • "Україно, мускуляста трудова державо! Сяють на твоєму ошатному вбранні золоті зірки героїчних подвигів і трудових звитяг" (Літ. Укр., 27.V 1964, 5).

Какие синонимы подобрать к "звитяге"?

Это слово, по версии словарей, можно еще заменить такими синонимами:

  • геро́йство – проявление героизма; храбрость, мужество;
  • герої́зм  – наивысшее проявление самоотверженности и мужества в выполнении общественного долга;
  • до́блесть (торжеств.) – отвага, мужество, геройство;
  • звитя́жність (торжеств.) – свойство по знач. победоносный;
  • перемога.

Какие еще слова стоит запомнить?

