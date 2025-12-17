Вчителька з Чернівців порівняла власну оцінку за есе з рішенням ШІ: що показав експеримент
- Вчителька з Чернівців порівняла свою оцінку есе з результатом перевірки ШІ, який оцінив роботу нижче.
- Користувачі соцмережі в коментарях радять залишити оцінку педагога, вважаючи, що ШІ не враховує навчальний контекст.
Вчителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец провела експеримент, порівнявши власну оцінку есе учениці з результатом перевірки штучним інтелектом. Технології ШІ оцінили роботу нижче.
Вчителька запропонувала користувачам соцмережі обрати, яку оцінку поставити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Аліни Мец у тіктоці.
Що відомо про експеримент?
Педагогиня завантажила роботу школярки у чат Gemini та попросила оцінити її за 12-бальною шкалою з урахуванням змісту й граматичних помилок.
Як видно з відео, опублікованого у тіктоці, ШІ поставив есе 8 балів, тоді як учителька оцінила його у 10.
Вчителька порівняла свою оцінку з оцінкою ШІ: дивіться відео
Аліна Мец запропонувала підписникам обговорити, яку оцінку варто залишити – вчительську, "штучну" чи середню арифметичну.
У коментарях користувачі переважно радять залишати оцінку педагога, зазначаючи, що штучний інтелект не завжди коректно враховує навчальний контекст і рівень учнів.
Коментарі у тіктоці під відео Аліни Мец / Скриншот
Що відомо про дефіцит вчителів в Україні?
У шкільній системі України є 316 тисяч ставок, але фактично працюють лише 272 тисячі вчителів, що створює дефіцит у 44 тисячі вакансій.
Низькі зарплати є основною причиною, чому молоді фахівці не залишаються працювати в школах, що ускладнює розв'язання проблеми дефіциту вчителів.