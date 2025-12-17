Укр Рус
17 грудня, 11:34
Вчителька з Чернівців порівняла власну оцінку за есе з рішенням ШІ: що показав експеримент

Юлія Харченко
Основні тези
  • Вчителька з Чернівців порівняла свою оцінку есе з результатом перевірки ШІ, який оцінив роботу нижче.
  • Користувачі соцмережі в коментарях радять залишити оцінку педагога, вважаючи, що ШІ не враховує навчальний контекст.

Вчителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец провела експеримент, порівнявши власну оцінку есе учениці з результатом перевірки штучним інтелектом. Технології ШІ оцінили роботу нижче.

Вчителька запропонувала користувачам соцмережі обрати, яку оцінку поставити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Аліни Мец у тіктоці.

Що відомо про експеримент?

Педагогиня завантажила роботу школярки у чат Gemini та попросила оцінити її за 12-бальною шкалою з урахуванням змісту й граматичних помилок. 

Як видно з відео, опублікованого у тіктоці, ШІ поставив есе 8 балів, тоді як учителька оцінила його у 10.

Вчителька порівняла свою оцінку з оцінкою ШІ: дивіться відео

Аліна Мец запропонувала підписникам обговорити, яку оцінку варто залишити – вчительську, "штучну" чи середню арифметичну. 

У коментарях користувачі переважно радять залишати оцінку педагога, зазначаючи, що штучний інтелект не завжди коректно враховує навчальний контекст і рівень учнів.


Коментарі у тіктоці під відео Аліни Мец / Скриншот

Що відомо про дефіцит вчителів в Україні?

  • У шкільній системі України є 316 тисяч ставок, але фактично працюють лише 272 тисячі вчителів, що створює дефіцит у 44 тисячі вакансій

  • Низькі зарплати є основною причиною, чому молоді фахівці не залишаються працювати в школах, що ускладнює розв'язання проблеми дефіциту вчителів.