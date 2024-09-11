Педагоги проводять "рейди" у школах через одяг: в Освітнього омбудсмена різко відреагували  

У Службі освітнього омбудсмена повідомили, що перевірка одягу учнів у школах непотрібна та незаконна. Адміністрації закладів освіти не мають права вимагати від школярів носити форму.

У Службі повідомили, що вони знову отримують звернення, а соцмережами ширяться дописи від батьків щодо примусу учнів носити шкільну форму або певну форму одягу на кшталт "білий верх, чорний низ". Батьки при цьому повідомляють про шкільні "рейди".

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У школах проводять "рейди" щодо зовнішнього вигляду учнів

Так, педагоги та адміністрація школи у межах такого "рейду" під час уроків перевіряють зовнішній вигляд учнів і можуть відсторонити від навчання через "невідповідність".

Замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснює перевірки та "рейди" зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту,

– наголосили в Освітнього омбудсмена.

І закликали педагогів та адміністрації шкіл припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. При цьому акцентували: одяг для школи – це вільний вибір дитини та/або її батьків. Єдиними рекомендаціями до такого одягу є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування учнів в укриттях. Жодні вимоги щодо стилю, кольору чи інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні.

Заборона відвідувати учневі заняття через відсутність обов'язкової шкільної форми або "не такий одяг для школи" порушує його право на освіту!

– наголосили у Службі.

І зауважили: відсторонення від уроків і направлення дитини додому для переодягання під час освітнього процесу може призвести до загрози життю та здоров'ю дитини.

На випадки порушення права учнів варто подавати скарги за посиланням.