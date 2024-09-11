В Службе сообщили, что они снова получают обращения, а соцсетями распространяются сообщения от родителей о принуждении учеников носить школьную форму или определенную форму одежды вроде "белый верх, черный низ". Родители при этом сообщают о школьных "рейдах".

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В школах проводят "рейды" по внешнему виду учеников

Так, педагоги и администрация школы в рамках такого "рейда" во время уроков проверяют внешний вид учеников и могут отстранить от учебы из-за "несоответствия".

Вместо того, чтобы обеспечивать образовательный процесс и заботиться о безопасности детей, часть педагогов осуществляет проверки и "рейды" внешнего вида учеников, нарушая законы. Они давят на детей, а при систематических замечаниях осуществляют буллинг ребенка и, кроме того, лишают детей права получать образование,

– отметили в Образовательного омбудсмена.

И призвали педагогов и администрации школ прекратить все меры по проверке одежды учеников. При этом акцентировали: одежда для школы – это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными рекомендациями к такой одежде является опрятность, соответствие сезону, удобство, в частности во время пребывания учащихся в укрытиях. Никакие требования по стилю, цвета или других атрибутов школьной одежды недопустимы и незаконны.

Запрет посещать ученику занятия из-за отсутствия обязательной школьной формы или "не такая одежда для школы" нарушает его право на образование!

– отметили в Службе.

И отметили: отстранение от уроков и направление ребенка домой для переодевания во время образовательного процесса может привести к угрозе жизни и здоровью ребенка.

На случаи нарушения права учеников следует подавать жалобы по ссылке.