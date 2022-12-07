Коли зимові канікули у школах різних воєводств Польщі: точні дати

У міністерстві освіти і науки Польщі заздалегідь прописали календар зимових шкільних канікул на навчальний рік 2022 – 2023. Коли підуть на відпочинок польські школярі та наскільки, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Навчальний рік у школах Польщі 2022 – 2023

Школи поділені на базову та старшу, тобто ліцеї та технікуми. У всіх них є свої графіки та розклад.

Навчальний рік у школах Польщі ділиться на два семестри. Перший триває з вересня до січня, другий – з січня до червня. У школярів є 4 періоди відпочинку:

різдвяні канікули;

зимові канікули;

весняні канікули;

літні канікули.

Коли зимові канікули у школах Польщі 2022 – 2023

Різдвяні канікули у школах Польщі є традиційними. У цьому навчальному році діти відпочиватимуть з 23 грудня 2022 року по 2 січня 2023 року.

Також вони підуть на двотижневі зимові канікули в січні чи лютому. Точні дати визначають у регіонах – воєводствах.

Розклад зимових канікул:

16 – 29 січня 2023 року: Люблінське, Лодзьке, Підкарпатське, Поморське, Сілезьке воєводства;

23 січня – 5 лютого 2023: Підляське, Вармінсько-Мазурське воєводства;

30 січня – 12 лютого 2023: Куявсько-Поморське, Любуське, Малопольське, Свентокшиське, Великопольське воєводства;

13 – 26 лютого 2023 року: Нижньосілезьке, Мазовецьке, Опольське, Західнопоморське воєводства.

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Крім того, під час різдвяних свят запланована перерва у навчанні школярів – з 23 грудня 2022 року по 1 січня 2023 року.

Також школярі відпочиватимуть 6 січня – на Свято Трьох Королів, адже цей день у Польщі є вихідним.