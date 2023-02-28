Шкільні класи безпеки: вимоги МОН щодо створення та їх роботи у закладах освіти

Міністерство освіти і науки надало школам рекомендації щодо тощо, як створити та забезпечити роботу у класах безпеки. Там є вимоги до облаштування таких приміщень, їхнього методичного забезпечення, а також перелік обладнання.

У МОН наголосили, що створення безпечних умов перебування учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання є створення класів безпеки у закладах освіти.

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Навіщо потрібні класи безпеки

Українські школи спільно з ДСНС та органами місцевого самоврядування мають створити в закладах освіти класів безпеки.

Завдяки цьому учнів будуть навчати основам безпечного середовища, зокрема знанням з:

правил пожежної безпеки,

правил мінної безпеки,

правил цивільного захисту в цілому,

засвоєння алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру.

Функціонування таких класів безпеки буде задіяно у виховному й освітньому процесі.

Вимоги до облаштування класів безпеки

Класи безпеки – це в першу чергу інтерактивні класи, технічне оснащення яких дозволяє забезпечити освітній процес та постійну активну взаємодію учнів та вчителів. Для облаштування класів безпеки рекомендується використовувати класні кімнати (навчальні аудиторії), у яких проведено сучасний ремонт та які не містять елементів радянської епохи.

Повинна бути можливість розміщення в них одночасно до 30 осіб. Тому, приміщення має бути забезпечене необхідною кількістю парт та стільців для проведення занять.

Для технічного оснащення класу безпеки також можна використовувати телевізори, відеопроєктори, стенди з обпаленими предметами, магнітні дошки, маркерні дошки, вогнегасники, протигази, дитячий одяг рятувальників, дитячі каски, іграшки, конструктори тощо.

При оснащенні класів безпеки необхідно враховувати можливість залучення до занять осіб з особливими освітніми потребами.

Крім того, клас безпеки у школі рекомендується облаштувати за зональним принципом організації навчання, що сприятиме оптимізації освітнього процесу та систематизації сприйняття інформації.

При облаштуванні класів безпеки рекомендується передбачити такі зони:

зона перегляду відеоуроків та презентацій;

зона пожежної безпеки (для вивчення правил пожежної безпеки, алгоритму дій при пожежі, вивчення основ користування вогнегасниками тощо);

зона мінної безпеки (для вивчення правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів);

зона безпеки життєдіяльності (для вивчення правил безпечної поведінки у різних сферах життя);

зона домедичної допомоги (для проведення занять та тренінгів з надання першої домедичної допомоги при травмах різного характеру та опіках);

зона психологічного розвантаження (для роботи з психологами, виконання творчих завдань, проведення бесід тощо);

ігрова зона (для дітей молодшої вікової категорії для проведення тематичних рухливих ігор та вправ).

Методичне забезпечення для класів безпеки

Для облаштування класів безпеки рекомендується використовувати будь-який методичний та агітаційний матеріал.

Так, для методичного забезпечення класів безпеки допускається використовувати будь-яку наочну агітацію: буклети, листівки, плакати, аудіоролики, відеоролики, презентації, слайди, мультфільми, тематичні розмальовки, кросворди, тести тощо.

Наповнення класів може змінюватись та постійно оновлюватись залежно від категорій учнів, для яких проводяться заняття, їх вікових особливостей, осіб, які залучаються до проведення занять.

Технічне та методичне забезпечення класів безпеки у школах може здійснюватися засновниками чи директорами шкіл, територіальними підрозділами ДСНС чи нацполіції, підрозділами тероборони ЗСУ.

Для отримання методичних та демонстраційних (наочних) матеріалів керівник закладу освіти може звернутися до територіальних органів ДСНС, поліції чи закладів охорони здоров'я. До проведення занять у класах безпеки рекомендовано залучати також медичних працівників, представників тероборони та інших підрозділів ЗСУ.

Примірний перелік обладнання

Примірний перелік обладнання для класів безпеки у школах передбачає наявність таких меблів, речей та технічного устаткування:

дошка класна;

стіл дитячий;

стілець дитячий;

стіл учительський;

стілець для вчителя;

стіл демонстраційний;

шафа для зберігання наочних, демонстраційних матеріалів та іграшок;

килим для ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку;

мультимедійний проектор, екран демонстраційний, інтерактивна дошка, телевізор (не обов'язково);

комп’ютер (ноутбук);

вебкамера, навушники, мікрофон;

наочні, демонстраційні матеріали з питань безпеки, домедичної допомоги тощо;

іграшки дитячі, відповідно до тематики занять;

тематичні настільні ігри.

Нагадаємо, що вчителі в Україні мають право на відстрочку від мобілізації, але якщо вони виконують дві умови – робота в закладі освіти має бути основною, а зайнятість педагога повинна бути не менше 0,75 ставки. Тож, вчитель, який працює на пів ставки, відстрочку не отримає.