Як і коли відбудуться всеукраїнські олімпіади у 2024 році

У 2024 році всеукраїнські етапи учнівських олімпіад з більшості шкільних предметів відбуватимуться офлайн. Учні визначатимуть найкращих навесні.

Відповідний наказ погодило Міністерство освіти і науки України. Дистанційно проведуть лише олімпіади з мови іврит та єврейської літератури, новогрецької мови та літератури, польської мови.

Дивіться також ЮНІСЕФ виділить на українську освіту $18 мільйонів: куди скерують кошти

Коли і як відбудуться учнівські олімпіади у 2024 році

Офлайн цього року відбудуться олімпіади з астрономії, біології, болгарської мови та літератури, географії, інформатики, інформаційних технологій, історії, математики, правознавства, румунської мови та літератури, словацької мови та літератури, угорської мови та літератури, української мови і літератури, фізики та хімії.

Натомість, зважаючи на воєнний стан в Україні, не проводитимуть олімпіади з англійської, іспанської, французької, німецької мов, технологій (трудового навчання), економіки, екології, педагогіки і психології.

Коли відбудуться предметні олімпіади

Якісна профільна освіта за передовими матеріалами – ключ до високооплачуваної роботи у майбутньому. Дистанційний коледж OPTIMA запрошує на безоплатний вебінар, де директорка Діана Лозинська розповість про актуальні спеціальності та унікальні можливості навчання. Зустріч відбудеться 2 квітня о 19:00. Реєстрація – за посиланням

Міносвіти також оприлюднило графіки проведення предметних олімпіад:

астрономія: 31 березня – 5 квітня 2024 року;

біологія: 8 – 12 квітня 2024 року;

болгарська мова та література: 2 – 5 квітня 2024 року;

географія: 1 – 4 квітня 2024 року;

інформатика: 29 березня – 2 квітня 2024 року;

інформаційні технології: 26 – 30 березня 2024 року;

історія: 4 – 7 квітня 2024 року;

математика: 18 – 22 березня 2024 року;

мова іврит та єврейська література: 9 – 11 квітня 2024 року (дистанційно);

новогрецька мова та література: 16 – 17 квітня 2024 року (дистанційно);

польська мова: 16 – 17 квітня 2024 року (дистанційно);

правознавство: 22 – 26 березня 2024 року;

румунська мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;

словацька мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;

угорська мова та література: 27 – 30 березня 2024 року;

українська мова і література: 25 – 29 березня 2024 року;

фізика: 24 – 29 березня 2024 року;

хімія: 22 – 27 березня 2024 року.

Раніше ми повідомляли про те, що український коледж розробив унікальні матеріали для дистанційного навчання: чим вони особливі, читайте у матеріалі.