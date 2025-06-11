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Освіта Освіта в Україні Алгоритм доставлення підручників до шкіл змінили
11 червня, 17:21
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Алгоритм доставлення підручників до шкіл змінили

Марія Волошин
Основні тези
  • З 2025 року підручники до шкіл доставлятимуть видавництва, які їх друкують, а не через обласні книжкові бази.
  • Уряд також затвердив формулу оплати за електронні додатки. 

Кабмін змінив правила доставлення підручників до закладів освіти. При цьому затвердив формулу оплати за електронні додатки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Зміни набудуть чинності вже цьогоріч. 

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Як змінять доставлення підручників до шкіл

З 2025 року підручники (крім електронних) і посібники (окрім призначених для учнів з особливими освітніми потребами) до закладів освіти доставлятимуть видавництва, які їх друкують. Раніше видавництва доставляли підручники до обласних книжкових баз, а далі їх розподіляли між школами. Однак цей процес спричиняв затримки. Тому й запропонували зміни. 

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників до шкіл в АІКОМ у модулі замовлення підручників упроваджують  новий функціонал – електронні накладні за результатами доставлення підручників до шкіл напряму видавництвами. 

Для відповідальних осіб у школах, які братимуть участь у цьому процесі, організують відповідні навчання.

Водночас підручники й посібники для учнів з ООП видавництва доставлятимуть до обласних книжкових баз.

Усі навчальні матеріали мають бути передані до шкіл впродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставлення профінансують з держбюджету.

Також уряд затвердив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. У них визначили формулу, за якою вираховують максимальну вартість інтерактивного електронного додатка до підручника.

Оплата з е-додатка передбачатиме, зокрема, такі види робіт:

  • розроблення програмного забезпечення;
  • виплата авторського гонорару;
  • технічна підтримка;
  • рентабельність;
  • інші супутні витрати, безпосередньо пов'язані з розробленням і забезпеченням функціонування е-додатка.

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