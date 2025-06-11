Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Изменения вступят в силу уже в этом году.

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Как изменят доставку учебников в школы

С 2025 года учебники (кроме электронных) и пособия (кроме предназначенных для учащихся с особыми образовательными потребностями) в учебные заведения будут доставлять издательства, которые их печатают. Ранее издательства доставляли учебники в областные книжные базы, а дальше их распределяли между школами. Однако этот процесс вызывал задержки. Поэтому и предложили изменения.

Для повышения прозрачности и удобства учета доставки учебников в школы в АИКОМ в модуле заказа учебников внедряют новый функционал – электронные накладные по результатам доставки учебников в школы напрямую издательствами.

Для ответственных лиц в школах, которые будут участвовать в этом процессе, организуют соответствующие обучения.

В то же время учебники и пособия для учащихся с ООП издательства будут доставлять в областные книжные базы.

Все учебные материалы должны быть переданы в школы в течение месяца со дня изготовления тиража. Расходы на доставку профинансируют из госбюджета.

Также правительство утвердило изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для реализации общегосударственных мероприятий в сфере образования. В них определили формулу, по которой высчитывают максимальную стоимость интерактивного электронного приложения к учебнику.

Оплата с е-приложения будет предусматривать, в частности, такие виды работ:

разработка программного обеспечения;

выплата авторского гонорара;

техническая поддержка;

рентабельность;

другие сопутствующие расходы, непосредственно связанные с разработкой и обеспечением функционирования е-приложения.

Ранее мы информировали, что в четырех детсадах Николаева стартуют очные занятия благодаря новым укрытиям.