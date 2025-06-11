Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. При этом чиновники указали, кто может претендовать на средства.

Смотрите также В школах введут уроки энергоэффективности

Как перераспределили средства

Финансирование могут получить учебные заведения, которые подадут проектную заявку с соответствующим пакетом документов. В частности, для:

текущих и неотложных работ – достаточно сметы.

строительства, реконструкции или капремонта – нужна проектно-сметная документация с экспертизой.

Механизм распределения средств следующий:

Заявки будет рассматривать комиссия с участием представителей МОН и, с согласия, членов Образовательного комитета Верховной Рады.

Обязательные условия для получения средств следующие:

заведение разрушено или повреждено в результате войны;

расположено в громаде с высоким, умеренным или удовлетворительным уровнем безопасности (согласно Методике оценки рисков безопасности в системе образования);

реализация проекта до конца этого года.

Критерии оценки проектов, по которым комиссия будет формировать рейтинг, следующие:

количество учеников, которые смогут учиться очно или в смешанном формате;

наличие и вместимость укрытия;

степень повреждения (по данным Реестра поврежденного имущества);

объем привлеченных средств из других источников;

проектная мощность заведения.

Перераспределение средств имеет целью обеспечение эффективного использования бюджетных средств там, где это позволит как можно большему количеству детей вернуться к безопасному очного обучения уже в этом году.

Ранее мы информировали, что в четырех детсадах Николаева стартуют очные занятия благодаря новым укрытиям.