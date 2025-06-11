Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. При цьому посадовці вказали, хто може претендувати на кошти.

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Як перерозподілили кошти

Фінансування можуть отримати заклади освіти, які подадуть проєктну заявку з відповідним пакетом документів. Зокрема, для:

поточних і невідкладних робіт – достатньо кошторису.

будівництва, реконструкції чи капремонту – потрібна проєктно-кошторисна документація з експертизою.

Механізм розподілу коштів такий:

Заявки розглядатиме комісія за участі представників МОН і, за згодою, членів Освітнього комітету Верховної Ради.

Обов'язкові умови для отримання коштів такі:

заклад зруйнований або пошкоджений внаслідок війни;

розташований у громаді з високим, помірним або задовільним рівнем безпеки (відповідно до Методики оцінки ризиків безпеки в системі освіти);

реалізація проєкту до кінця цього року.

Критерії оцінки проєктів, за якими комісія формуватиме рейтинг, такі:

кількість учнів, які зможуть навчатися очно або у змішаному форматі;

наявність та місткість укриття;

ступінь пошкодження (за даними Реєстру пошкодженого майна);

обсяг залучених коштів з інших джерел;

проєктна потужність закладу.

Перерозподіл коштів має на меті забезпечення ефективного використання бюджетних коштів там, де це дозволить якомога більшій кількості дітей повернутися до безпечного очного навчання вже цьогоріч.

Раніше ми інформували, що у чотирьох дитсадках Миколаєва стартують очні заняття завдяки новим укриттям.