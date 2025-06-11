Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Зміни набудуть чинності вже цьогоріч.

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Як змінять доставлення підручників до шкіл

З 2025 року підручники (крім електронних) і посібники (окрім призначених для учнів з особливими освітніми потребами) до закладів освіти доставлятимуть видавництва, які їх друкують. Раніше видавництва доставляли підручники до обласних книжкових баз, а далі їх розподіляли між школами. Однак цей процес спричиняв затримки. Тому й запропонували зміни.

Для підвищення прозорості та зручності обліку доставлення підручників до шкіл в АІКОМ у модулі замовлення підручників упроваджують новий функціонал – електронні накладні за результатами доставлення підручників до шкіл напряму видавництвами.

Для відповідальних осіб у школах, які братимуть участь у цьому процесі, організують відповідні навчання.

Водночас підручники й посібники для учнів з ООП видавництва доставлятимуть до обласних книжкових баз.

Усі навчальні матеріали мають бути передані до шкіл впродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставлення профінансують з держбюджету.

Також уряд затвердив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. У них визначили формулу, за якою вираховують максимальну вартість інтерактивного електронного додатка до підручника.

Оплата з е-додатка передбачатиме, зокрема, такі види робіт:

розроблення програмного забезпечення;

виплата авторського гонорару;

технічна підтримка;

рентабельність;

інші супутні витрати, безпосередньо пов'язані з розробленням і забезпеченням функціонування е-додатка.

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