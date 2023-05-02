Чи додадуть нові предмети у шкільну програму: у Міносвіти розсекретили

З 2027 року в Україні відбудеться перехід на 12-річну систему шкільної освіти. Це передбачає реформа НУШ.

Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І повідомив, чи додадуть у шкільну програму нові предмети.

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Чи додадуть нові предмети у шкільну програму

Вітренко наголосив, що до переходу на 12-річну систему освіти необхідно підготуватися. Зокрема, МОН поступово змінюватиме методологію навчання, граничну норму навантаження на кожного учня, освітні стандарти. При цьому чиновник акцентував, що з'явилися і нові виклики: потрібно звертати увагу на ментальне здоров'я, безбар'єрність. Тож Міносвіти планує модернізацію системи освіти. Вона вимагає часу, аби не травмувати дітей.

Також посадовець розповів, що МОН поки не планує додавати до навчальної програми нові предмети. Натомість зараз модернізовує чинні. Наприклад, у програму "Захисту Батьківщини" додають нові блоки. Також модернізовують історію, світову літературу тощо.

Будемо робити все, що від нас залежить, аби наші діти здобували лише якісну українську освіту – національну, – наголосив Вітренко.

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Зауважимо, після повномасштабного вторгнення Росії з програми зарубіжної літератури "викинули" творчість російських письменників та поетів. Також у багатьох областях та містах України заборонили викладання російської мови у школах.

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