Українці активно відгукнулись на ідею Лісового про зменшення кількості предметів у школі
Днями очільник Міносвіти Оксен Лісовий запропонував українцям обговорити кількість предметів у школі. Вони натомість розповіли не лише про проблеми, а й запропонували варіанти вирішення.
За словами Лісового, МОН зараз займатиметься оптимізацією навчальних програм. Зокрема, чиновники вивчатимуть шкільне навантаження на дітей.
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Лісовий запропонував обговорення
Міністр навів приклад, коли у 7 – 9 класі діти вивчають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти без стресу, акцентував міністр. Зокрема, в тих умовах, які є зараз в Україні.
Лісовий запросив українців до обговорення / скриншот поста міністра
Як відреагували українці
Українці активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах.
Пропонуємо вам найпопулярніші коментарі.
Так, краяни вважають, що учні в Україні перевантажені і вчать "багато непотрібних предметів".
Мама школярів, який через війну пішли у школу в Польщі, каже, що після повернення діти сумують за іноземною школою і страждають у нашому навчальному закладі. І наводить аргументи, чому так.
Українці також вважають, що питання треба вирішувати по-сучасному, адже на уроках викладають нецікаво, діти втомлюються.
При цьому краяни підтримують скорочення кількості предметів у школі та перегляд навчальної програми.
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Лісовий розповів про термінові зміни в українській освіті
- Міністр освіти Оксен Лісовий зробив заяву про скорочення кількості предметів у школах.
- На його думку, кількість предметів у школах треба зменшити. Загалом вона має бути раціональною.
- При цьому очільник МОН вважає, що не треба кількість предметів у школах збільшувати.