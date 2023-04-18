Українці активно відгукнулись на ідею Лісового про зменшення кількості предметів у школі

За словами Лісового, МОН зараз займатиметься оптимізацією навчальних програм. Зокрема, чиновники вивчатимуть шкільне навантаження на дітей.

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Міністр навів приклад, коли у 7 – 9 класі діти вивчають близько 20 предметів. Таку кількість складно засвоїти без стресу, акцентував міністр. Зокрема, в тих умовах, які є зараз в Україні.

Лісовий запросив українців до обговорення / скриншот поста міністра

Як відреагували українці

Українці активно відгукнулися на пропозицію міністра та у коментарях до його поста на фейсбуці висловили свої думки. При цьому розповіли про закордонний досвід навчання їхніх дітей у різних країнах.

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Так, краяни вважають, що учні в Україні перевантажені і вчать "багато непотрібних предметів".

Мама школярів, який через війну пішли у школу в Польщі, каже, що після повернення діти сумують за іноземною школою і страждають у нашому навчальному закладі. І наводить аргументи, чому так.

Українці також вважають, що питання треба вирішувати по-сучасному, адже на уроках викладають нецікаво, діти втомлюються.

При цьому краяни підтримують скорочення кількості предметів у школі та перегляд навчальної програми.

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