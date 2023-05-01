Як учням з ТОТ та тим, що за кордоном, отримати атестати: відповідь МОН
Цьогоріч учні не матимуть труднощів із отриманням атестатів про закінчення української школи. Навіть ті, які досі перебувають за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях.
Про це під час ефіру національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. За його слова, усі механізми відпрацьовані.
Читайте "Реагувати жорстко": Лісовий заявив про необхідність зміни культури у навчальних закладах
Чи отримають учні з ТОТ та ті, що за кордоном, атестати
Школярі, які перебувають за кордоном, можуть отримати свої атестати про закінчення української школи у дипломатичних установах, уточнив чиновник. Якщо вони повернуться на Батьківщину, жодних проблем із отриманням атестатів також не матимуть.
Вітренко додав і те, що діти, які перебував на ТОТ, також не матимуть проблем із отриманням свідоцтва про освіту. На небезпечних у час війни територіях, де навчання тривало весь час онлайн, атестати можна буде отримати в управліннях освіти, а не у школах. До школи йти небезпечно, уточнив посадовець.
У цьому році ми дуже добре підготовані до старту випускної та вступної кампаній,
– наголосив заступник очільника МОН.
Також він зазначив: таким учням для вступу у виш, можна буде вказати лише номер атестата при реєстрації. Вони можуть зареєструватися і за даними паспорта чи ідентифікаційного коду. Якщо учень хоче отримати свідоцтво в руки, варто звернутися до управління освіти.
Глава МОН назвав термінові зміни української освіти
- Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.
- Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.
- Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.
- Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.
- Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.