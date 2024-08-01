У МОН детально пояснили, що робити вчителям, школи яких закриють

В Україні планують повернути до очного навчання 300 тисяч дітей. Для вчителів, вивільнених внаслідок перегляду мережі дистанційних шкіл, пропонують кілька опцій.

Які саме можливості передбачені, а також як ними скористатися, пояснили в профільному міністерстві.

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Можливості для вчителів

Так, в Міністерстві освіти і науки наголосили, що в упровадженні змін важливо зберегти кожного українського вчителя в системі освіти. Саме тому для вчителів пропонують кілька опцій, зокрема:

кадровий резерв. Педагог отримуватиме середню зарплату й проходитиме навчання, щоб згодом повернутися до викладання в школі.

Перехід до іншого закладу освіти за наявності вакансій.

Детальніше – на інфографіці.

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Можливості для вчителів / Інфографіка МОН України

"Школа офлайн" — комплексна політика МОН, що реалізується у співпраці з профільним віцепрем'єром Михайлом Федоровим. Мета — повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, — створити умови для якісної й ефективної дистанційної освіти.