У МОН детально пояснили, що робити вчителям, школи яких закриють
1 серпня 2024, 08:03Читать новость на русском
Джерело:МОН
В Україні планують повернути до очного навчання 300 тисяч дітей. Для вчителів, вивільнених внаслідок перегляду мережі дистанційних шкіл, пропонують кілька опцій.
Які саме можливості передбачені, а також як ними скористатися, пояснили в профільному міністерстві.
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Можливості для вчителів
Так, в Міністерстві освіти і науки наголосили, що в упровадженні змін важливо зберегти кожного українського вчителя в системі освіти. Саме тому для вчителів пропонують кілька опцій, зокрема:
- кадровий резерв. Педагог отримуватиме середню зарплату й проходитиме навчання, щоб згодом повернутися до викладання в школі.
- Перехід до іншого закладу освіти за наявності вакансій.
Детальніше – на інфографіці.
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