Не онлайн, а нормально, – Зеленський про повернення школярів до очного навчання

Уже цієї осені більше українських дітей можуть повернутися до очного навчання в школах. Наразі готуються відповідні рішення.

Про це у зверненні 1 серпня заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що буде нормальне шкільне життя настільки, наскільки це можливо в умовах війни, передає 24 Канал.

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Школа офлайн

Глава державі заявив, що на урядовому рівні готуються кадрові рішення, а також додаткові рішення.

Щоб уже цієї осені більше українських дітей змогли навчатись у школах не онлайн, а нормально – щоб було нормальне шкільне життя настільки, наскільки це зараз, в час війни, можливо,

– підкреслив Зеленський.

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МОН у співпраці з профільним віцепрем'єром Михайлом Федоровим реалізує комплексну політику "Школа офлайн". Мета – повернути дітей до безпечного очного навчання, а там, де це неможливо, — створити умови для якісної й ефективної дистанційної освіти.