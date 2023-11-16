"Без радянського присмаку": в Україні трансформують школи за 12 принципами

В Україні трансформують кілька шкіл, аби осучаснити їх та позбавити радянського присмаку. Навчальні заклади мають стати безпечними, багатофункціональними і безбар'єрними.

Так, трансформація передбачає не лише декоративний ремонт, а й повне переосмислення простору. Ці оновлені школи відкриють восени 2024 року.

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В Україні трансформують школи за 12 принципами

Для архітектурної трансформації МОН обрало 5 пілотних шкіл, пошкоджених війною. Вони розташовані у Київській та Харківській областях, Кривому Розі та Запоріжжі.

Нові дизайнерські рішення у школах дадуть змогу ефективніше впроваджувати принципи НУШ. Маємо зробити усе, щоб школи стали по-справжньому безпечними та інклюзивними середовищами,

– заявив очільник МОН Оксен Лісовий.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Щоб зробити простори шкіл такими, що надихають, та вплинути на розвиток майбутніх поколінь, команда трансформації розробила 12 принципів відбудови шкіл.

Детальніше – на слайдах.



В Україні трансформують школи за 12 принципами / Міносвіти