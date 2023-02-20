У школах Мелітополя учнів змушують писати листи російським солдатам

У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада змушує школярів писати листи російським солдатам. Таку акцію нібито готують до "23 лютого".

Окупанти продовжують знущатися з українського населення. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Школярів змушують писати листи російським солдатам

За його словами, сьогодні російська пропаганда торкається дітей – тих, хто ходить у дитячі садочки та школи.

Якщо раніше росіяни змушували наших дітей вчити радянські вірші та пісні, то наразі до 23 лютого вони змусили їх написати листа солдату та принести з дому шкарпетки та спідню білизну, які треба передати на фронт,

– зазначив Федоров.

Міський голова зауважив, що для "патріотичного виховання" окупанти відкрили близько 10 молодіжних організацій та змушують школярів й студентів вступити в них.

Федоров пояснює, що мета таких організації – промивання мізків та укріплення пропагандистських наративів. Якщо діти будуть це ігнорувати – до них застосують покарання.

Окупанти в Маріуполі знищують книги з університетських бібліотек

Водночас в окупованому Маріуполі, як повідомляє міська рада, російські загарбники викидають книги з фондів Приазовського державного університету. Відомо, що окупанти винесли з бібліотеки вже близько тисячі книжок.



Частину підручників вони просто скинули через вікно. "Окупанти викидають книги з бібліотечних фондів університету. Потім їх будуть утилізувати", – зазначають у дописі.

До слова, на початку лютого 2023 року російські окупанти запустили фейк про школи України. Проте вони зганьбились, адже наробили помилок. Ворогів видало незнання української мови: замість "Історії України" вони написали "Исторія", також в нас з 2020 року вчать не "Захист Вітчизни", а "Захист України". Детальніше читайте за посиланням.