У Департаменті освіти й науки Києва заявили, що не видавали жодних наказів про передачу освітніх закладів Києва під підпорядкування інших органів.

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У Департаменті спростували "наказ", який поширюють в мережі

Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов'язаних з воєнним станом, не запроваджувалось,

– заявили в Департаменті.

Тобто всі освітні заклади Києва працюватимуть у звичайному режимі, всі співробітники – на своїх робочих місцях виконують свої обов'язки.

Ба більше, в Департаменті освіти та науки Києва закликали довіряти тільки офіційним джерелам.

Звідки взявся так званий "наказ"

У відомстві заявили, що напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації. Їхня мета – посіяти паніку серед цивільного населення України та Києва.

У Департаменті розповіли, що одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового ніби-то "наказу" Департаменту освіти та науки міста Києва.



У мережі поширюють фейковий наказ / Фото Департаменту

Варто зауважити, що вороги поширювали неправдиву інформацію щодо того, що нібито на базі шкіл можуть "створювати" шпиталі або "передавати" приміщення ЗСУ, Нацгвардії чи СБУ. Також окупанти писали про нібито списки учнів, які досягли 17-річного віку. Та все це виявилось брехнею ворога.

Адже саме російські окупанти розміщуються на базах навчальних закладів, руйнують їх чи перетворюють на шпиталі.

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