В Департаменте образования и науки Киева заявили, что не издавали никаких приказов о передаче учебных заведений Киева под подчинение других органов.

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В Департаменте опровергли "приказ", распространяемый в сети

Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось,

– заявили в Департаменте.

То есть все образовательные учреждения Киева будут работать в обычном режиме, все сотрудники – на своих рабочих местах выполняют свои обязанности.

Более того, в Департаменте образования и науки Киева призвали доверять только официальным источникам.

Откуда взялся так называемый "приказ"

В ведомстве заявили, что в канун годовщины широкомасштабной российской агрессии враг делает провокации. Их цель – посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева.

В Департаменте рассказали, что одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы "приказа" Департамента образования и науки города Киева.



В сети распространяют фейковый приказ / Фото Департамента

Следует заметить, что враги распространяли ложную информацию о том, что якобы на базе школ могут "создавать" госпитали или "передавать" помещения ВСУ, Нацгвардии или СБУ. Также оккупанты писали о якобы списках учеников, достигших 17-летнего возраста. И все это оказалось ложью врага.

Ведь именно российские оккупанты размещаются на базах учебных заведений, разрушают их или превращают в госпитали.

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