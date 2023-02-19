В Департаменте образования и науки Киева заявили, что не издавали никаких приказов о передаче учебных заведений Киева под подчинение других органов.
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В Департаменте опровергли "приказ", распространяемый в сети
Официально заявляем – никаких приказов Департамента о передаче учебных заведений столицы под управление каких-либо других органов или для работы по другому профилю не издавалось. Никаких дополнительных мер, связанных с военным положением, не вводилось,
– заявили в Департаменте.
То есть все образовательные учреждения Киева будут работать в обычном режиме, все сотрудники – на своих рабочих местах выполняют свои обязанности.
Более того, в Департаменте образования и науки Киева призвали доверять только официальным источникам.
Откуда взялся так называемый "приказ"
В ведомстве заявили, что в канун годовщины широкомасштабной российской агрессии враг делает провокации. Их цель – посеять панику среди гражданского населения Украины и Киева.
В Департаменте рассказали, что одна из таких провокаций – распространение фейкового якобы "приказа" Департамента образования и науки города Киева.
В сети распространяют фейковый приказ / Фото Департамента
Следует заметить, что враги распространяли ложную информацию о том, что якобы на базе школ могут "создавать" госпитали или "передавать" помещения ВСУ, Нацгвардии или СБУ. Также оккупанты писали о якобы списках учеников, достигших 17-летнего возраста. И все это оказалось ложью врага.
Ведь именно российские оккупанты размещаются на базах учебных заведений, разрушают их или превращают в госпитали.
Предыдущий фейк россиян
- В начале февраля 2023 года российские оккупанты запустили фейк о школах Украины. Однако они опозорились, ведь совершили ошибки.
- Так, российские пропагандисты заявили, что якобы дети теперь будут меньше учить математику. Однако больше заниматься физкультурой и польским языком. Мол, таким образом их "готовят к работе на полях".
- Но врагов выдало незнание украинского языка: вместо "Истории Украины" они написали "История", также у нас с 2020 учат не "Защите Отечества", а "Защите Украины". Подробнее читайте за ссылкой.