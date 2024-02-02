У школах Ужгорода оголосили карантин
Джерело:Ужгородська міська рада
У школах Ужгорода запроваджують карантин. Зміни набудуть чинності з 5 лютого.
Рішення міські чиновники ухвалили через зростання інфекційної захворюваності. Карантин запроваджують на тиждень.
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У школах Ужгорода оголошують карантин
Карантинні обмеження діятимуть до 9 лютого.
Карантин стосується також міських мистецьких та спортивних шкіл, за винятком індивідуальних занять.
Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.
На засіданні протиепідемічної комісії зазначили, що захворюваність серед школярів зросла у 2,3 раза.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
У міській раді також кажуть, що ситуацію моніторять щодня. Наступної п’ятниці комісія збереться знову, щоб проаналізувати дані та ухвалити рішення: чи продовжувати карантин чи скасовувати його.
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