У школах Закарпаття – карантин та дистанційне навчання
З 5 лютого школи Ужгородської та Рахівської громад Закарпаття перебувають на карантині. Він триватиме тиждень.
Натомість у Берегівській та Мукачівській громадах запровадили дистанційне навчання у школах. Рішення ухвалили місцеві протиепідемічні комісії, розповіла у ефірі "Суспільне. Спротив" головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик.
Дивіться також Учнів у Сумах перевели на дистанційне навчання
У школах Закарпаття – карантин
Тимчик зазначила, що в області зараз більшість хворих на ГРВІ та грип – діти до 17 років.
Тож у школах Закарпаття вирішили застосувати певні обмеження у навчальному процесі.
Це може бути або карантин, або перехід на дистанційне навчання,
– уточнила епідеміологиня.
Тимчик також зазначила, що відповідні рішення ухвалюють на місцевому рівні. Кожна громада може сама вирішувати, чи змінювати формат навчання у школах.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
- Раніше ми також інформували, учні у Сумах вчититимуться дистанційно через поширення інфекційних захворювань в області.
- Також зазначали, що на Рівненщині 40 шкіл перевели на дистанційку.
- Зауважимо, що в окремих регіонах України недавно вже оголошували карантин у школах.