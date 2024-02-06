У школах Закарпаття – карантин та дистанційне навчання

З 5 лютого школи Ужгородської та Рахівської громад Закарпаття перебувають на карантині. Він триватиме тиждень.

Натомість у Берегівській та Мукачівській громадах запровадили дистанційне навчання у школах. Рішення ухвалили місцеві протиепідемічні комісії, розповіла у ефірі "Суспільне. Спротив" головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик.

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У школах Закарпаття – карантин

Тимчик зазначила, що в області зараз більшість хворих на ГРВІ та грип – діти до 17 років.

Тож у школах Закарпаття вирішили застосувати певні обмеження у навчальному процесі.

Це може бути або карантин, або перехід на дистанційне навчання,

– уточнила епідеміологиня.

Тимчик також зазначила, що відповідні рішення ухвалюють на місцевому рівні. Кожна громада може сама вирішувати, чи змінювати формат навчання у школах.

Раніше ми також інформували , учні у Сумах вчититимуться дистанційно через поширення інфекційних захворювань в області.

, учні у Сумах вчититимуться дистанційно через поширення інфекційних захворювань в області. Також зазначали, що на Рівненщині 40 шкіл перевели на дистанційку.

Зауважимо, що в окремих регіонах України недавно вже оголошували карантин у школах.