У школах Запорізької області хочуть відновити очне навчання
6 лютого 2024, 11:16Читать новость на русском
Джерело:Запорізька ОВА
Влада Запорізької області хоче відновити очне навчання у школах області. Зміни можуть набути чинності вже з нового навчального року.
Таку ідею висловив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час наради. І розповів про пріоритети.
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На Запоріжжі можуть відновити очне навчання у школах
Федоров зазначив, що один з пріоритетів роботи його команди – зробити школи безпечними. Також – розпочати навчання в закладах освіти з 1 вересня в офлайн-форматі.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Кожний в своєму напрямку має робити все для того, щоб люди не лише залишились тут, а приїжджали та будували своє життя,
– наголосив голова Запорізької ОВА.
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Як вчаться учні у Запорізькій області
- У Запорізькій області навчальний рік у школах розпочався у дистанційному форматі.
- Посадовці зазначали, що надалі усе залежатиме від безпекової ситуації.
- Станом на 1 вересня 2023 року 61 % закладів освіти в області мав найпростіші укриття, тому змішаний формат навчання був неможливий.
- На початку навчального року на Запоріжжі функціонували 424 школи. Однак 1 вересня запрацювало 380, 44 були на простої через відсутність необхідної кількості учнів.