У школах Запорізької області хочуть відновити очне навчання

Влада Запорізької області хоче відновити очне навчання у школах області. Зміни можуть набути чинності вже з нового навчального року.

Таку ідею висловив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров під час наради. І розповів про пріоритети.

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На Запоріжжі можуть відновити очне навчання у школах

Федоров зазначив, що один з пріоритетів роботи його команди – зробити школи безпечними. Також – розпочати навчання в закладах освіти з 1 вересня в офлайн-форматі.

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Кожний в своєму напрямку має робити все для того, щоб люди не лише залишились тут, а приїжджали та будували своє життя,

– наголосив голова Запорізької ОВА.

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Як вчаться учні у Запорізькій області