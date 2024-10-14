Не вистачає понад 3 тисячі генераторів: як школи в Україні готують до зими
Джерело:Biz.censor.net
Україна готується до непростої зими. У Міносвіти України при цьому повідомляють, як триває підготовка шкіл.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що школам напередодні зими не вистачає 3 300 потужних генераторів, щоб забезпечувати повноцінний освітній процес в умовах відключень світла. Про це він сказав під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
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Як школи готують до зими
Посадовець каже, що МОН дуже уважно зараз ставиться до підготовки до зими. Однак є досить значна потреба в генераторах.
Генератори мають фактично всі школи, але їх потужність не завжди дозволяє забезпечити освітній процес, роботу системи опалення, роботу харчоблоку. Тому 3 300 генераторів – це та потреба, з якою ми працюємо сьогодні,
– заявив Лісовий.
І додав, що обладнання шкіл такими генераторами – це відповідальність ОВА. Однак не всі обласні військові адміністрації мають на це ресурс.
Тому визначаємо ті регіони, які не мають можливості закрити цю потребу, і спрямовуємо туди донорські організації,
– зауважив посадовець.
100 генераторів для вишів пообіцяла надати Асоціація європейських університетів. "І ці генератори вже відвантажують для університетів", уточнив очільник МОН.
Але в пріоритеті – школи, тому що при відключенні електроенергії ми в онлайн дітей не переведемо, школа буде єдиним осередком, де можна буде здобувати освіту, і це на прифронтових регіонах ще й в укритті,
– заявив міністр.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Що раніше казали у Міносвіти
- Раніше заступник Оксен Лісового – Андрій Сташків – розповідав, що в Україні зараз напрацьовують механізми, аби школи змогли працювати, якщо будуть відключення світла.
- Також у МОН порадили школам зміщувати розклад уроків, щоб підлаштуватися під світловий день. Головне – дотримання температурного режиму у школі.
- Сташків зауважив: якщо ситуація критична, то школа може тимчасово повернутися до дистанційного навчання.