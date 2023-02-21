Чи переведуть школярів Києва на дистанційне навчання 22 – 24 лютого

Київські школи 22 – 24 лютого працюватимуть у змішаному форматі. Саме у такому режимі 404 школи української столиці працюють із початку навчального року.

За словами київських чиновників, онлайн-навчання у школах організували як паралельний процес. Тож у будь-який день батьки можуть залишити дитину вдома та підключити її до дистанційного навчання.

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Як працюватимуть київські школи 22 – 24 лютого

У КМДА також уточнили, що у столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти.

Усі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу,

– уточнили чиновники.

У департаменті освіти і науки міста Києва при цьому зауважили, що підприємства та відомства протягом наступних днів працюватимуть. Тобто залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого.

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Міносвіти рекомендувало з 22 до 24 лютого 2023 року організувати навчання у закладах освіти України у дистанційному форматі.