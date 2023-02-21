За словами київських чиновників, онлайн-навчання у школах організували як паралельний процес. Тож у будь-який день батьки можуть залишити дитину вдома та підключити її до дистанційного навчання.
Важливо МОН закликає заклади освіти перейти на дистанційне навчання через загрозу з боку Росії
Як працюватимуть київські школи 22 – 24 лютого
У КМДА також уточнили, що у столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти.
Усі 404 школи, які працюють в очному режимі, мають укриття, де можуть розміститися всі учні разом з персоналом закладу,
– уточнили чиновники.
У департаменті освіти і науки міста Києва при цьому зауважили, що підприємства та відомства протягом наступних днів працюватимуть. Тобто залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого.
Як вчитимуться учні у різних містах України
- В Івано-Франківську учні вчитимуться онлайн протягом 23 – 24 лютого, повідомив очільник міста Руслан Марцінків в онлайн-зверненні.
- Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що у Броварах у зв'язку з загрозою провокацій та можливих обстрілів військами Росії протягом 22 – 24 лютого школи переводять на онлайн-форму навчання. Дитсадки працюватимуть у звичному режимі.
- Учні у Черкасах протягом 23 – 24 лютого також навчатимуться дистанційно, повідомив мер міста Анатолій Бондаренко.
- Очільник управління Львівської міськради Андрій Закалюк розповів, що школи у Львові самі ухвалюватимуть рішення щодо формату навчання. Окремі працюватимуть офлайн, деякі 23 – 24 лютого перейдуть на онлайн-навчання.