По словам киевских чиновников, онлайн-обучение в школах организовали как параллельный процесс. Поэтому в любой день родители могут оставить ребенка дома и подключить его к дистанционному обучению.

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В КГГА также уточнили, что в столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений.

Все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все ученики вместе с персоналом заведения,

– уточнили чиновники.

В департаменте образования и науки города Киева при этом отметили, что предприятия и ведомства в течение следующих дней будут работать. То есть оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого.

Обратите внимание! Минобразования рекомендовало с 22 по 24 февраля 2023 года организовать обучение в учебных заведениях Украины в дистанционном формате.

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