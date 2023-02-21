По словам киевских чиновников, онлайн-обучение в школах организовали как параллельный процесс. Поэтому в любой день родители могут оставить ребенка дома и подключить его к дистанционному обучению.
Важно МОН призывает учебные заведения перейти на дистанционное обучение из-за угрозы со стороны России
Как будут работать киевские школы 22 – 24 февраля
В КГГА также уточнили, что в столице разработан четкий механизм безопасности для всех учебных заведений.
Все 404 школы, работающие в очном режиме, имеют укрытие, где могут разместиться все ученики вместе с персоналом заведения,
– уточнили чиновники.
В департаменте образования и науки города Киева при этом отметили, что предприятия и ведомства в течение следующих дней будут работать. То есть оставить детей, особенно младшего возраста, родителям будет не на кого.
Как будут учиться ученики в разных городах Украины
- В Ивано-Франковске учащиеся будут учиться онлайн в течение 23 - 24 февраля, сообщил глава города Руслан Марцинкив в онлайн-обращении.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в Броварах в связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России в течение 22 – 24 февраля школы переводят на онлайн-форму обучения. Детсады будут работать в обычном режиме.
- Учащиеся в Черкассах в течение 23 – 24 февраля также будут учиться дистанционно, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
- Глава управления Львовского горсовета Андрей Закалюк рассказал, что школы во Львове сами будут принимать решения по формату обучения. Некоторые будут работать оффлайн, некоторые 23 – 24 февраля перейдут на онлайн-обучение.