У Києві змінили дати оцінювання знань школярів
Джерело:Департамент освіти і науки Києва
У департаменті освіти Києва визначили алгоритм оцінювання знань учнів за перший навчальний семестр в умовах війни. При цьому змінили дати перевірки знань.
Відтак школам запропонувати продовжити терміни атестації учнів. Оцінки за перший семестр можна буде виставляти до 1 березня 2023 року.
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У Києві змінили дати оцінювання знань школярів
У КМДА уточнили, що остаточні рішення щодо атестації учнів ухвалюватимуть у кожній школі.
Внести зміни у процес оцінювання знань учнів вирішили через виклики війни Зокрема, повітряні тривоги, "замінування" шкіл, відсутність світла, тепла, зв'язку. Адже вони негативно впливають на навчання дітей і переривають його.
Також школам запропонували допомогти учням надолужити згаяне. Тож діти зможуть долучитися до додаткових занять з вчителями під час зимових канікул. Останні триватимуть до 27 січня.
Столичні чиновники переконані, що такі дії дадуть можливість надолужити пропущений матеріал і поліпшити семестрову оцінку школярів.
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- Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко сказав, що на планові графіки поки навіть не варто розраховувати. Зараз потужність у столиці на 50% менша необхідної, з якої треба заживити критичну інфраструктуру.
- У Київській області без світла 80% регіону. Найскладніша ситуація у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
- Зранку 20 грудня у Києві були суттєві перебої у роботі метрополітену, а наземні станції не працювали. Також були суттєві затримки електричок.