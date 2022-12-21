У департаменті освіти Києва визначили алгоритм оцінювання знань учнів за перший навчальний семестр в умовах війни. При цьому змінили дати перевірки знань.

Відтак школам запропонувати продовжити терміни атестації учнів. Оцінки за перший семестр можна буде виставляти до 1 березня 2023 року.

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У Києві змінили дати оцінювання знань школярів

У КМДА уточнили, що остаточні рішення щодо атестації учнів ухвалюватимуть у кожній школі.

Внести зміни у процес оцінювання знань учнів вирішили через виклики війни Зокрема, повітряні тривоги, "замінування" шкіл, відсутність світла, тепла, зв'язку. Адже вони негативно впливають на навчання дітей і переривають його.

Також школам запропонували допомогти учням надолужити згаяне. Тож діти зможуть долучитися до додаткових занять з вчителями під час зимових канікул. Останні триватимуть до 27 січня.

Столичні чиновники переконані, що такі дії дадуть можливість надолужити пропущений матеріал і поліпшити семестрову оцінку школярів.

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