Следовательно школам предложить продлить сроки аттестации учеников. Оценки первого семестра можно будет выставлять до 1 марта 2023 года.

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В Киеве изменили даты оценки знаний школьников

В КГГА уточнили, что окончательные решения по аттестации учащихся будут приниматься в каждой школе.

Внести изменения в процесс оценки знаний учеников решили из-за вызовов войны В частности, воздушные тревоги, "заминирование" школ, отсутствие света, тепла, связи. Они ведь негативно влияют на обучение детей и прерывают его.

Также школам предложили помочь ученикам наверстать упущенное. Так что дети смогут приобщиться к дополнительным занятиям с учителями во время зимних каникул. Последние продлятся до 27 января.

Столичные чиновники убеждены, что такие действия позволят наверстать пропущенный материал и улучшить семестровую оценку школьников.

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