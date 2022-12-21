Следовательно школам предложить продлить сроки аттестации учеников. Оценки первого семестра можно будет выставлять до 1 марта 2023 года.
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В Киеве изменили даты оценки знаний школьников
В КГГА уточнили, что окончательные решения по аттестации учащихся будут приниматься в каждой школе.
Внести изменения в процесс оценки знаний учеников решили из-за вызовов войны В частности, воздушные тревоги, "заминирование" школ, отсутствие света, тепла, связи. Они ведь негативно влияют на обучение детей и прерывают его.
Также школам предложили помочь ученикам наверстать упущенное. Так что дети смогут приобщиться к дополнительным занятиям с учителями во время зимних каникул. Последние продлятся до 27 января.
Столичные чиновники убеждены, что такие действия позволят наверстать пропущенный материал и улучшить семестровую оценку школьников.
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Какая ситуация с электроснабжением в Киеве
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что на плановые графики пока не стоит рассчитывать. Сейчас мощность в столице на 50% меньше необходимо е, из которой нужно заживить критическую инфраструктуру.
- В Киевской области без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- Утром 20 декабря в Киеве были значительные перебои в работе метрополитена, а наземные станции не работали. Также были существенные задержки электричек.