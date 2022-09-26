Ситуація складна: діти у київських школах навчатимуться і онлайн, і офлайн

Через війну в Україні цей опалювальний сезон буде доволі складним. Тож частину учнів можуть невдовзі перевести на дистанційне навчання.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що влада столиці діятиме у залежності від ситуації. Однак уже є відповідне доручення мера Києва Віталія Кличка.

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Як вчитимуться діти у київських школах

У київських навчальних закладах, за словами заступника голови КМДА, уже запровадили гнучку форму навчання. Вона є змішаною: діти вчаться і онлайн, і офлайн. Усе залежить від бажання школярів та їхніх батьків.

Натомість київські школи у разі потреби використовуватимуть різні формати навчання. Головне – аби школярам було тепло, адже ситуація є складною.

Я впевнений, що сучасні технології дадуть можливість гідно пройти цю зиму і дітки наші будуть у теплі та з хорошими знаннями,

– наголосив Мондриївський.

Навчання у дитсадках та школах Києва

За висновками експертів, лише 63% обстежених садочків столиці можуть відчинити двері для дошкільнят.

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Станом на 19 вересня у Києві офлайн працювали 317 дитячих садків. Їх відвідувало 12 500 дітей. При цьому у КМДА наголошують: у дитсадку може перебувати стільки дітей та вихователів, скільки може сховатися в укритті під час тривоги.

Натомість новий навчальний рік школи Києва у переважній більшості розпочали офлайн. На початку вересня у цих школах навчання розпочали 138 тисяч дітей. При цьому у КМДА зазначали, що 421 комунальна школа була готова до навчального року.