В Україні планують припинити фінансування малокомплектних шкіл

Уряд має намір не дозволяти витрачати державні кошти на школи, у яких навчається менш ніж 45 осіб. Таке нововведення може запрацювати вже з 1 вересня 2025 року.

Також посадовці пропонують не фінансувати школи, де здобуває освіту менш ніж 60 осіб з 1 вересня 2026 року. Кабмін вже погодив відповідні зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з держбюджету місцевим бюджетам.

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Малокомплектні школи не фінансуватимуть

У Міносвіти кажуть, що таке рішення має стимулювати підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти.

Також уряд погодив, що розподіл освітньої субвенції на 2024 рік здійснять без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо та із застосуванням понижувального коефіцієнта 0,89.

У 2024 році для бюджетів територіальних громад застосують розрахункову наповнюваність класів, визначену на 2022 рік.

Розподілятимуть освітню субвенцію на основі кількості учнів шкіл, училищ та студентів коледжів станом на 1 жовтня року.

Розподіл освітньої субвенції здійснили з урахуванням агрегованої кількості інклюзивних класів до двох учнів у такому класі.

Також збільшили розміри сум простою для вчителів шкіл та інклюзивно-ресурсних центрів. Зокрема, до розрахунку простою додали дні відпустки з огляду на середньомісячну зарплату вчителя, а також матеріальну допомогу на оздоровлення.

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