Директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак розповів, на що орієнтуватися батькам учнів області. Зокрема, чи можна залишити дитину вдома.

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Чи може дитина не йти до школи після тривоги уночі

Чиновник наголосив: тільки батьки знають, у якому стані перебуває їхня дитина, та розуміють умови, в яких вона спить чи втратила сон.

І тільки вам вирішувати, як діяти в такій ситуації. Ми, освітяни, підтримаємо будь-яке рішення: зрозуміємо, якщо залишите вдома чи пропустите перший урок, так само радо з усмішкою колеги зустрінуть в затишних класах кожного, хто прийде до школи, бо освіта – наша суперзброя,

– повідомив Лончак.

І додав, що вчителі, особливо Одеси, Одеського району, півдня Одещини також емоційно й фізично втомлені. При цьому подякував їм за те, що знаходять сили продовжувати працювати невтомно і натхненно.

Єдине, що попрошу, не ставити контрольні першим уроком після таких безсонних жахливих ночей. Краще провести тренінг з ментального здоров'я,

– повідомив посадовець.

І наголосив у зверненні до батьків: безпека, турбота, здоров'я, емоційний стан, любов і захист – пріоритети. Також закликав берегти себе і своїх дітей.