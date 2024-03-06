Директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак рассказал, на что ориентироваться родителям учеников области. В частности, можно ли оставить ребенка дома.

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Может ли ребенок не идти в школу после тревоги ночью

Чиновник подчеркнул: только родители знают, в каком состоянии находится их ребенок, и понимают условия, в которых он спит или потерял сон.

И только вам решать, как действовать в такой ситуации. Мы, педагоги, поддержим любое решение: поймем, если оставите дома или пропустите первый урок, так же радостно с улыбкой коллеги встретят в уютных классах каждого, кто придет в школу, потому что образование – наше супероружие,

– сообщил Лончак.

И добавил, что учителя, особенно Одессы, Одесского района, юга Одесской области также эмоционально и физически уставшие. При этом поблагодарил их за то, что находят силы продолжать работать неутомимо и вдохновенно.

Единственное, что попрошу, не ставить контрольные первым уроком после таких бессонных ужасных ночей. Лучше провести тренинг по ментальному здоровью,

– сообщил чиновник.

И подчеркнул в обращении к родителям: безопасность, забота, здоровье, эмоциональное состояние, любовь и защита – приоритеты. Также призвал беречь себя и своих детей.