Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Все же добавил, что духовно-нравственное воспитание является важным для формирования мировоззрения ребенка.

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Можно ли привлекать школьников к религиозным мероприятиям

Горбачев при этом акцентировал, что воспитание у ребенка уважения к различным религиозным группам и религиозным взглядам должно происходить правильно. В частности, включать соблюдение законодательных требований и образовательных стандартов.

В учебных заведениях духовно-нравственное воспитание осуществляется, в частности через курсы духовно-морального направления, которые должны быть исключительно добровольными для ребенка. Действующие рекомендации Министерства образования и науки Украины отмечают, что курсы духовно-морального направления не предусматривают катехизацию,

– отметил Горбачев.

И добавил, что курсы не являются учением веры, не включают религиозных обрядов и не должны привлекать к определенной конфессии. Однако, согласно данным мониторинга СМИ, нередко такие курсы начинают изучать в школах без согласия родителей. А преподают их священники определенных конфессий, хотя должны это делать подготовленные педагоги.

Горбачев подготовил юридическое разъяснение

Также Сергей Горбачев сообщил, что иногда происходят и другие вмешательства церкви и религиозных организаций в жизнь и деятельность учебного заведения.

Поэтому его служба подготовила соответствующее юридическое разъяснение. В нем можно найти ответы на такие вопросы и темы:

обособленность учебных заведений от церкви;

право частных учебных заведений определять религиозную направленность;

запрет привлечения учеников и учителей к религиозным мероприятиям;

обязанность воспитания взаимопонимания к различным религиозным группам и религиозным взглядам;

организация курсов духовно-морального направления:

требования к программе курса по выбору;

права учеников и родителей в выборе курсов;

куда обращаться, если религиозные организации вмешиваются в образовательный процесс;

и тому подобное.

Напомним, что недавно в Тернопольской школе №11 начал работать капеллан. Епархия Украинской греко-католической церкви и учебное заведение заключили договор. Так, духовным наставником учеников и учителей стал отец Роман Подгайный. Не все родители в Украине согласились с такими нововведениями.