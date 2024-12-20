В результате нападения одна ученица школы погибла, еще пять человек были ранены. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное издание Dnevnik.

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Подробности инцидента в школе Пречко

В учебное заведение в районе Пречко утром зашел 19-летний гражданин Хорватии, достал нож, нанес ранения детям, а позже учительнице 1 класса. После совершенного нападавший пытался покончить с собой.

Из-за опасности часть детей вывели из заведения, а другие остались в осаде в здании. На место происшествия сразу же приехала полиция и не менее 6 карет скорой помощи. Также был привлечен вертолет экстренной медицинской помощи.

На территорию школы прилетел вертолет / Фото Dnevnik

Полиция сообщила о нападении в школе почти через час после происшествия. Они заявили, что злоумышленника удалось задержать. Правоохранители нашли его раненым в туалете ближайшего помещения.

На месте происшествия работала полиция / Фото Дамир Краяк, CROPIX

Около 11:00 стало известно, что одна из пострадавших – 7-летняя девочка – умерла от полученных травм. Другие раненые дети находятся в больнице. Учительница получила ранения в районе груди и находится в больнице в тяжелом состоянии, передает Index.

В связи с трагическим событием, Правительство Хорватии объявило 20 декабря днем траура.

Мы, как и вся хорватская общественность, в ужасе от большой трагедии, которая произошла сегодня утром в начальной школе Пречко в Загребе,

– прокомментировал инцидент премьер-министр Андрей Пленкович.

Городские власти Загреба также выразили соболезнования пострадавшим, их семьям и семье погибшей ученицы, отметив, что полиция расследует все обстоятельства происшествия.

После того, что произошло в школе Пречко, в других учебных заведениях Загреба усилили меры безопасности.

Правительство Хорватии выразило соболезнования семьям пострадавших и погибшей ученицы / Фото Dnevnik

В школах Загреба усилили меры безопасности / Фото Dnevnik

Что известно о нападавшем

Министр образования Хорватии Радован Фукс и министр полиции Давор Божинович заявили, что нападающим оказался 19-летний подросток, который ранее учился в этой школе и сейчас проживает неподалеку. Известно, что парень имеет психические расстройства и около года назад пытался совершить самоубийство. Мотив, с которым он совершил нападение на учеников и работников школы пока неизвестен.

Мама парня рассказала журналистам, что она просила врача своего сына не выпускать его на улицу.

Мне сказали, что нападающий мой сын. Сегодня утром папа в 9:00 завез его в дневной стационар, он снова начал ходить в те дневные стационары. Несколько раз лежал в психиатрической больнице. Месяц и полтора назад он посадил меня и мою маму в квартиру, забрал наши мобильные телефоны и ключи и снова оказался в Янкомыре,

– поделилась женщина.

Мать нападавшего также не знает, почему ее сын совершил эту резню.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в одной из школ Краснодара. Тогда восьмиклассник напал с ножом на своего сверстника, потому что тот "очень громко слушал музыку".