Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Все ж додав, що духовно-моральне виховання є важливим для формування світогляду дитини.
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Чи можна залучати школярів до релігійних заходів
Горбачов при цьому акцентував, що виховання у дитини поваги до різних релігійних груп і релігійних поглядів має відбуватися правильно. Зокрема, включати дотримання законодавчих вимог та освітніх стандартів.
У закладах освіти духовно-моральне виховання здійснюється, зокрема через курси духовно-морального спрямування, які мають бути винятково добровільними для дитини. Чинні рекомендації Міністерства освіти і науки України наголошують, що курси духовно-морального спрямування не передбачають катехизацію,
– зазначив Горбачов.
І додав, що курси не є вченням віри, не включають релігійних обрядів та не повинні залучати до певної конфесії. Однак, відповідно до даних моніторингу ЗМІ, нерідко такі курси починають вивчати у школах без згоди батьків. А викладають їх священники певних конфесій, хоча повинні це робити підготовлені педагоги.
Горбачов підготував юридичне роз'яснення
Також Сергій Горбачов повідомив, що іноді відбуваються й інші втручання церкви та релігійних організацій у життя і діяльність закладу освіти.
Тож його служба підготувала відповідне юридичне роз'яснення. У ньому можна зайти відповіді на такі питання та теми:
- відокремленість закладів освіти від церкви;
- право приватних закладів освіти визначати релігійну спрямованість;
- заборона залучення учнів та вчителів до релігійних заходів;
- обов'язок виховання взаєморозуміння до різних релігійних груп та релігійних поглядів;
- організація курсів духовно-морального спрямування:
- вимоги до програми курсу за вибором;
- права учнів та батьків у виборі курсів;
- куди звертатися, якщо релігійні організації втручаються в освітній процес;
- тощо.
Нагадаємо, що недавно у Тернопільській школі №11 почав працювати капелан. Єпархія Української греко-католицької церкви та навчальний заклад уклали договір. Так, духовним наставником учнів та вчителів став отець Роман Підгайний. Не всі батьки в Україні погодилися із такими нововведеннями.