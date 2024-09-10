Шмигаль пообіцяв розслідування через карту України без Криму у шкільному підручнику
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на скандал через друк карти України без Криму у шкільному підручнику. Мовиться про навчальну книгу з української мови для 7 класу.
Авторами підручника, рекомендованого Міносвіти і надрукованого цьогоріч, є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук. Очільник уряду натомість пообіцяв з'ясувати ситуацію після запитання від ЗМІ під час пресконференції, зазначає Освіта 24.
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Шмигаль відреагував на скандал з українським підручником
Прем'єр запевнив: у нас нема сумніву, що Крим – це Україна, усі наші території будуть деокуповані, Україна як суверенна, незалежна держава відновить свою територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року. Шмигаль при цьому наголосив, що посадовці у цьому не сумніваються. І додав, що це бачення та стратегія уряду – як і бажання українського суспільства.
Стосовно випадків, коли стаються якісь помилки, у мене зараз немає цих даних, але я ваше звернення сприймаю як сигнал до того, щоб провести розслідування і спільно з міністром освіти розібратися у цьому інциденті, якщо він був,
– заявив прем'єр.
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Передісторія
- У підручнику з української мови для 7 класу надрукували карту нашої держави без Криму.
- Авторами підручника з української мови для 7 класу є Анастасія Онатій та Тарас Ткачук.
- Співавторка підручника Анастасія Онатій заявила, що сталася прикра помилка. При цьому запропонувала запустити флешмоб "Домалюй Крим" для паперової версії підручників.
- На інцидент відреагував і очільник Міносвіти України Оксен Лісовий.
- Він наголосив, що Крим – це Україна. Також повідомив, що помилку видавець виправлятиме за власний кошт.